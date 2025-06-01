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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Требования и трудности бизнеса должны решаться в течение двух недель
В начале круглого стола Министр, заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон огласил Решение Премьер-министра Вьетнама о создании Национального координационного комитета по реализации Резолюции № 68-NQ/TW.
В ходе мероприятия представители Правительства, министерств, ведомств и местных властей обсудили и предложили множество конкретных задач и решений, направленных на успешное выполнение Резолюций по развитию частной экономики. Бизнес-сообщество выразило пожелание, чтобы государственные органы продолжали совершенствовать правовую систему, устраняли барьеры для предприятий, пересматривали и сокращали ненужные административные процедуры. Также было высказано предложение об оптимизации механизмов проверок и надзора для сокращения издержек и временных затрат бизнеса, обеспечении равного доступа к ресурсам — таким как земля, капитал, кадры и полезные ископаемые. Бизнес также призвал к смелым шагам в предоставлении частному сектору полномочий и задач, не ограничиваясь лишь теми, в которых у отечественных компаний уже есть опыт и возможности, но и расширяя участие бизнеса в новых, перспективных отраслях.
В начале круглого стола Министр, заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон огласил Решение Премьер-министра о создании Национального координационного комитета по реализации Резолюции №68-NQ/TW Политбюро.
В ходе мероприятия представители Правительства, министерств, ведомств и местных органов власти обсудили и предложили множество конкретных задач и решений, направленных на успешную реализацию резолюций по развитию частной экономики.
Бизнес-сообщество выразило пожелание, чтобы государственные органы продолжали совершенствовать правовую систему, устранять барьеры для предпринимательской деятельности, пересматривать и сокращать избыточные административные процедуры.
Также было высказано предложение об оптимизации механизмов проверок и надзора с целью сокращения затрат и временных издержек бизнеса, а также обеспечения равного доступа к ресурсам — таким как земля, капитал, трудовые ресурсы и полезные ископаемые.
Бизнес также призвал к смелым шагам по расширению участия частных предприятий — не только в тех сферах, где отечественные компании уже обладают потенциалом и опытом, но и в новых отраслях, где они могут инвестировать, строить и развивать перспективные направления.
Кроме того, предприятия выразили надежду на внедрение льготных налоговых и сборовых политик, защиту законных прав и интересов бизнеса, регулярный диалог с государством, создание контактных точек для оперативного реагирования на предложения и обращения, а также быстрое устранение возникающих в процессе деятельности затруднений.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил откровенные, искренние и конструктивные мнения представителей бизнеса, отметив в них уверенность, опыт, патриотизм, готовность брать на себя ответственность, стремление к новаторству, прорывам и реформам. Он подчеркнул, что именно такие качества помогут эффективно реализовать Резолюцию № 68 по развитию частной экономики, что, в свою очередь, станет важным вкладом в устойчивый и динамичный рост национальной экономики.
Он потребовал от Правительства, министерств, ведомств и органов государственного управления строго выполнять свои функции, выступать в роли созидателей, формировать стратегии, планы и программы развития; разрабатывать институциональную и политическую базу; создавать инструменты для контроля и надзора с акцентом на постконтроль. Также он поручил систематически подводить итоги, оценивать эффективность мер, развивать теоретическую базу по вопросам частной экономики, организовывать поощрение и чествование выдающихся предпринимателей и предприятий, а также строго пресекать нарушения, не нанося при этом ущерба добросовестным бизнесменам и компаниям.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Правительство, министерства, ведомства и местные органы власти будут продолжать решительно продвигать три стратегических прорыва — в институциональной сфере, инфраструктуре и развитии человеческих ресурсов. Одновременно с этим будет обеспечена надёжная защита национального суверенитета и территориальной целостности, политическая стабильность, общественный порядок и безопасность. Государство создаст максимально благоприятные условия для бизнеса в доступе к таким ресурсам, как земля, природные богатства, капитал, рабочая сила и технологии, а также будет гарантировать свободу предпринимательства и право собственности предпринимателей и предприятий.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Правительство намерено регулярно проводить встречи с бизнесом, чтобы выслушивать, фиксировать и оперативно устранять возникающие у предприятий трудности и препятствия. Он поручил министерствам, ведомствам и местным властям создать аналогичные механизмы на своих уровнях, чтобы своевременно реагировать на обращения бизнеса в рамках своей компетенции. При этом Премьер-министр особо подчеркнул: органы власти всех уровней обязаны решать вопросы, поднимаемые предпринимателями, и предоставлять чёткий ответ в течение двух недель.