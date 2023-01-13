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Премьер-министр Фам Минь Тьинь сопредседательствовал на 45-м заседании Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии
Стороны высоко оценивают и радуются результатам всестороннего сотрудничества между двумя странами в 2022 году. Товарооборот превысил установленную цель, достигнув 1,73 млрд. долл. США, что на 24% больше, чем в 2021 году. Инвестиционный капитал из Вьетнама в Лаос в 2022 году достиг более 180 млн. долл. США, до 52,5% по сравнению с 2021 годом. Налоговые отчисления и другие финансовые обязательства вьетнамских предприятий перед правительством Лаоса за последние 5 лет составили около 200 млн. долл. США в год. Это хорошая новость в непростом международном контексте.
Что касается направления сотрудничества в ближайшее время, обе стороны договорились сосредоточиться на правильном выполнении Совместных заявлений; двух соглашений Политбюро и других соглашений, включая соглашение на 45-й сессии; продвижении политических, внешних, оборонных, инвестиционных и торговых отношений, а также связей в сфере безопасности, стремясь увеличить двусторонний товарооборот на 10-15% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
Выступая на заседании, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что 45-я сессия имеет большое значение, особенно в сложившейся ситуации, после того как два Политбюро завершили переговоры и состоялись переговоры двух премьер-министров Вьетнама и Лаоса.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в 2023 году обе стороны должны работать вместе, чтобы полностью справиться с отставанием, чтобы с 2024 года обе стороны могли определить центральные сферы для обеспечения эффективности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что сразу после этой встречи вьетнамское правительство решительно направит соответствующие министерства, филиалы, населенные пункты, предприятия и подразделения, чтобы они тесно координировали свои действия с лаосскими партнерами, чтобы немедленно выполнить и эффективно выполнить обязательства, принятые на встрече. Правительство также поставит задачу создать для предприятий максимально благоприятные условия для ведения бизнеса на лаосском рынке.
После встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне присутствовали на церемонии подписания протокола 45-й сессии и соглашения о сотрудничестве на 2023 год Комитета двустороннего сотрудничества между правительствами Социалистической Республики Вьетнам и Лаосской НДР.
Перед началом встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипандоне посетили фотовыставку, знакомящую со странами, народами и их тесными, доверительными, лояльными, прозрачными отношениями сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, особенно результатами сотрудничества в области финансов и банковского дела, энергетики, телекоммуникаций, сельского и лесного хозяйства.
Фотовыставка была организована совместно ВИА и Министерством планирования и инвестиций Вьетнама.