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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Создать условия для молодежи в сфере стартапов и инноваций

Утром 20 апреля в городе Хошимин премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по подведению итогов реализации «Проекта поддержки школьников и студентов в стартапах до 2025 года» и торжественно открыл 7-й Национальный день стартапов школьников и студентов (SV.STARTUP 2025).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты выполняют церемонию открытия 7-й Национальный день стартапов школьников и студентов (SV.STARTUP 2025). Фото: ВИА.  
Выступая на мероприятии, премьер-министр подчеркнул, что «сильная молодежь - сильная нация». Он призвал создать благоприятную среду для молодежи в сфере стартапов и инноваций. По его словам, каждое движение должно быть связано с личными интересами, интересами коллектива и интересами страны и нации; необходимо гармонизировать интересы государства, народа и бизнеса, а также внутренние и внешние интересы.

Мероприятие SV.STARTUP 2025 включало в себя ряд активностей, в том числе семинары на темы: «Прорывные решения для стимулирования инновационного стартапа в университетах», «Поддержка инновационного стартапа в учреждениях профессионального образования в цифровую эпоху», «Решения по продвижению духа стартапов и инноваций у школьников через профориентацию и карьерные мероприятия».

Также в рамках Дня стартапов прошли Форум вдохновения для стартапов школьников и студентов в области технологий, подведение итогов «Проекта поддержки школьников и студентов в стартапах до 2025 года», а также финал и церемония награждения победителей конкурса «Школьники и студенты с идеями стартапов» в седьмой раз.

Проекты студентов в основном ориентированы на внедрение новых технологий, таких как IoT, Big Data и искусственный интеллект. Многие проекты уже успешно запущены и вышли на этап получения прибыли с впечатляющими темпами роста.

О «Проекте поддержки школьников и студентов в стартапах» (Проекте 1665): за 7 лет реализации проект способствовал существенным изменениям в сознании и действиях всей образовательной отрасли; его результаты сыграли важную роль в совершенствовании национальной экосистемы стартапов.

В период с 2020 по 2024 год студенты по всей стране представили почти 39 000 стартап-проектов; учащиеся средних и старших школ - около 9 000 проектов.

С 2020 года по настоящее время было создано почти 300 стартапов, инициированных и инкубированных вузами. Более 2 000 преподавателей и почти 10 000 школьников и студентов по всей стране были награждены и поощрены учебными заведениями за достижения в стартап-деятельности.

Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что за 7 лет реализации Проекта 1665, все университеты, академии, колледжи, техникумы и 63 управления образования и подготовки кадров в провинциях и городах страны разработали и внедрили планы поддержки студенческих стартапов.

Более 42 000 стартап-проектов были инициированы школьниками и студентами. Коммунистический союз молодёжи им. Хо Ши Мина на всех уровнях провёл более 3 500 конкурсов креативных идей, привлекших почти 480 000 участников из числа молодёжи с почти 23 000 стартап-идеями.

Многие молодые люди самостоятельно основали предприятия, привлекли инвестиции, создали рабочие места для себя и других. Особенно примечательно, что тысячи школьников и студентов продолжают писать истории стартапов с ярко выраженным вьетнамским характером, но с глобальным масштабом — благодаря продуктам, которые изменили наш образ жизни, обучения и труда: от применения технологий в здравоохранении и экологически чистом сельском хозяйстве до цифровых решений в повседневной жизни.

Глава правительства поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти продолжить совершенствование механизмов и политик, особенно в сферах финансов и интеллектуальной собственности, развивать государственно-частное партнерство, способствовать школьникам и студентам реализации идей и выводу их продуктов на рынок, создавать фонды поддержки студенческих стартапов за счёт общественных ресурсов, строить платформы для обмена идеями и формировать сети наставников по вопросам стартапов на местном уровне и в учебных заведениях.

ВИА/ИЖВ

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