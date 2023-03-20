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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Создание всех благоприятных условий для развития бизнеса
По словам министра планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунга, в 2022 году мировая экономика полна сложных, непредсказуемых изменений и вызовов, но Вьетнам добился важных результатов социально-экономического роста, достаточно всеобъемлющих во многих областях.
Масштабы экономики Вьетнама впервые превысили уровень в 400 млрд. долл. США при темпах роста 8,02%. Общий импортно-экспортный оборот достиг рекорда 732 млрд. долл. США, что поместило Вьетнам в группу 20 стран с наибольшим объемом торговли в мире.
По всей стране насчитывается более 208.300 предприятий, открывшихся заново и новых, что более чем на 30% больше, чем за тот же период.
Экономическое восстановление и развитие в направлении «зеленого» и устойчивого роста в настоящее время является главным приоритетом и целью, к которой стремится каждая страна. Вьетнам рано подошел к модели «зеленого» и устойчивого развития, выпустил стратегии, планы и проекты, связанные с «зеленым» развитием.
На форуме представители Всемирного банка и Международной финансовой организации; бизнес-ассоциации в Европе, США, Корее, Великобритании, Японии... выразили восхищение многими важными достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии, особенно в условиях профилактики, борьбы с пандемией COVID-19; высоко оценили усилия по улучшению бизнес-инвестиционного климата Вьетнама.
Соответственно, правовой коридор по инвестициям и бизнесу Вьетнама совершенствовался в сторону того, чтобы становиться все более благоприятным и открытым, способствуя привлечению новых и «зеленых» технологий.
Выступая на форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что за последние 25 лет Вьетнамский бизнес-форум сопровождал правительство и бизнес-сообщество и внес много важных вкладов в социально-экономическое развитие, улучшение инвестиционной и деловой среды.
Премьер-министр хотел бы поблагодарить и высоко оценить вклад форума и бизнес-сообщества за их важный вклад в содействие быстрому и устойчивому развитию вьетнамской экономики, глубокой, практичной и эффективной интеграции в региональную и глобальную экономику.
Глава правительства Вьетнама заявил, что 2022 год прошел, несмотря на множество неожиданных, беспрецедентных трудностей и вызовов, но с правильными и своевременными решениями, под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом, совместными усилиями всей политической системы, населения, бизнеса и поддержкой международных друзей, Вьетнам добился успехов в восстановлении и развитии, превосходящих все ожидания, став ярким пятном роста в регионе и в мире.
Макроэкономика оставалась стабильной, были обеспечены основные балансы, бюджетный дефицит и государственный долг контролировались в соответствии с целевыми показателями, процентные ставки и обменные курсы поддерживались, а гарантированное социальное обеспечение, национальная оборона и безопасность, независимость, суверенитет и территориальная целостность сохраняются, внешнеполитическая деятельность была эффективно расширена, с внешней политикой независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности, Вьетнам является хорошим другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.
В частности, положительно улучшилась инвестиционная и деловая среда. Инвестиционная и торговая деятельность имели положительный рост.
Премьер-министр сказал, что Вьетнам строит страну на трех столпах: социалистическая демократия, социалистическое правовое государство, рыночная экономика с социалистической ориентацией; вместе с тем строя независимую и самостоятельную экономику, связанную с проактивной и активной обширной, содержательной и эффективной международной интеграцией.
Вьетнам сосредоточен на реализации трех стратегических прорывов в институциональном строительстве и совершенствовании; создании синхронной современной инфраструктуры и административной реформы, подготовке кадров для удовлетворения требований развития нового периода.
Наряду с этим Вьетнам продолжает создавать корпоративные и национальные бренды; усилить профилактику и борьбу с коррупцией, негативными явлениями и расточительством.