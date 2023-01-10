Премьер-министр Фам Минь Тьинь совершит официальный визит в Лаос
Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь посетит с официальным визитом Лаос
Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: Зыонг Жанг/ВИА
Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь посетит с официальным визитом Лаос, во время которого сопредседательствует на 45-й сессии Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии.
Визит состоится с 11 по 12 января по приглашению премьер-министра Лаоса Сонексай Сипандоне.