Премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил ознакомительную поездку в город Хайфон после тайфуна

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает старый жилой дом в Хайфоне. Фото: ВИA

Во время посещения жилого комплекса A7, построенного в 1960-х годах в квартале Ванми, район Нгокуен, глава правительства выразил признательность городским властям и местным жителям за успешную эвакуацию всех жителей в безопасные места. Он призвал местные власти найти подходящее постоянное жилье для перемещенных жителей, обеспечив защиту их законных прав и льгот, и чтобы никто не остался без жилья.



Премьер-министр также поручил городской администрации провести тщательную проверку всех старых многоквартирных домов в этом районе и оперативно переселить жителей из сильно обветшавших, небезопасных и антисанитарных зданий в новые, безопасные места проживания. Он подчеркнул важность предоставления вариантов покупки или аренды, которые защищают законные права и преимущества жителей, в соответствии с жилищным законодательством, по принципу «гармонизации выгод, разделения рисков».



После этого премьер-министр и его делегация встретились с руководством города Хайфон, чтобы оценить ситуацию и эффективность усилий по восстановлению после тайфуна.



Согласно отчету, представленному на заседании, по состоянию на 12:00 8 сентября, в результате тайфуна "Яги" в городе Хайфон погибли два человека и 18 получили ранения, многие улицы и дороги были перекрыты упавшими деревьями, линии связи были нарушены, а на дорогах образовались серьезные пробки. В большинстве районов произошли перебои с электроснабжением в целях обеспечения безопасности или из-за сбоев в работе линий электропередачи.



Тайфун также повредил 528 домов, 128 школ, 13 медицинских учреждений, 104 офиса, 48 гектаров аквакультурных ферм и более 16 735 гектаров посевов риса и других культур.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил местные власти и население за строгое выполнение директив и указаний по предотвращению тайфуна и мерам по смягчению его последствий, что помогло минимизировать ущерб и обеспечить оперативное восстановление.



Он поручил Хайфону рассмотреть и оказать поддержку семьям, потерявшим членов или получившим травмы в результате тайфуна, провести повторную оценку и учет всего ущерба для эффективной поддержки и восстановления, обеспечить санитарное состояние окружающей среды, восстановить движение транспорта и немедленно устранить перебои в подаче электроэнергии и сбои в работе Интернета.



Премьер-министр также подчеркнул важность устранения повреждений в образовательных и медицинских учреждениях, чтобы обеспечить всех учащихся учебными классами и ни один житель не остался без доступа к медицинским услугам.

Согласившись рассмотреть предложения и просьбы города, лидер утвердил пакет помощи центрального правительства в размере 100 миллиардов донгов (4,62 миллиона долларов США), чтобы помочь ему оправиться от стихийного бедствия и вернуться к нормальной жизни как можно скорее.

