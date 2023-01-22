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Премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил новогодний визит в больницы в Ханое
В этих больницах глава правительства посетил и вручил подарки некоторым бедным пациентам, которые там лечатся, а также врачам, терапевтам и медсестрам, дежурившим во время праздника Тэт.
Он воспользовался случаем, чтобы пожелать всего наилучшего в Новом году всему персоналу больницы, пациентам и их семьям.
В беседе с персоналом больниц премьер-министр Тьинь подтвердил, что Партия, Государство и народ признают их усилия во время фестиваля Тэт и их вклад в обеспечение общественного здравоохранения.