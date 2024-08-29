Премьер-министр Фам Минь Тьинь распределяет обязанности между своими заместителями

Лидеры партии и государства преподнесли цветы, чтобы поздравить новых заместителей премьер-министра, министров, председателя Верховного народного суда и директора Верховной народной прокуратуры. Фото: ВИА

Постоянному заместителю премьер-министра Нгуен Хоа Биню поручено курировать и руководить областями, связанными с инвестициями, планированием, прогнозированием и политикой макроэкономического управления, развитием типов предприятий, коллективного хозяйства и кооперативов, предотвращением преступности, контрабанды и торговых махинаций, борьбой с коррупцией, проверкой и урегулированием жалоб и доносов, этническими и религиозными вопросами, регулярными вопросами соревнований и вознаграждения, административной реформой, цифровой трансформацией, амнистией, судебной реформой, координацией между правительством и Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой. Он будет руководить работой правительства в отсутствие премьер-министра и по его поручению, а также утверждать инвестиционную политику по проектам в тех областях, которые ему поручены.Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха будет отвечать за мониторинг и управление в области транспорта, строительства, природных ресурсов и окружающей среды, изменения климата, сельского хозяйства и сельского развития, строительства сельских районов нового типа, предотвращения наводнений и штормов, поиска и спасения, национального генерального плана, регионального планирования, провинциального плана, национальных ключевых проектов, основных строительных инвестиционных проектов в назначенных областях, экономических зон, промышленных зон, зон экспортной переработки, а также общих механизмов и политики по проведению торгов. Он будет утверждать инвестиционную политику по проектам в тех областях, которые ему поручены.В то же время заместитель премьер-министра Ле Тхань Лонг будет руководить работой по институциональному строительству и построению социалистического правового государства; рассмотрению международных споров и жалоб; образованию, обучению и профессиональной подготовке; труду, занятости и социальным вопросам; искоренению голода и сокращению бедности; культуре; туризму; физической культуре и спорту; здравоохранению, населению, семье и детям. Он будет утверждать инвестиционную политику по проектам в тех областях, которые ему поручены.Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок будет отвечать за контроль и руководство в области финансов, ценообразования; монетарной политики и банковского дела; рынка капитала и рынка ценных бумаг; финансовых инвестиций; государственных резервов; расходов государственного бюджета; выпуска государственных облигаций и казначейских обязательств; политики заработной платы и социального страхования; реструктуризации государственных предприятий; общих механизмов и политики по управлению государственными активами; а также за информацию и коммуникации. Он будет утверждать инвестиционную политику в отношении проектов в тех областях, которые ему поручены, и по-прежнему будет исполнять обязанности министра финансов до тех пор, пока компетентный орган не завершит процесс назначения нового министра финансов в соответствии с нормативными актами.Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон будет отвечать за дипломатию и внешние отношения; официальную помощь в целях развития (ОПР) и привлечения льготных кредитов; иностранную неправительственную помощь, иностранные неправительственные организации; международную интеграцию; переговоры и выполнение двусторонних и многосторонних международных обязательств; прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и вьетнамские инвестиции за рубеж; отношения Вьетнама с международными и региональными организациями; пограничные вопросы и вопросы, связанные с Восточным морем и островами; вопросы, касающиеся вьетнамцев, проживающих за рубежом и иностранцев во Вьетнаме; вопросы прав человека; промышленность; торговля - импорт и экспорт; запасы и поставки нефти, логистические услуги; энергетическая безопасность; наука и технологии. Он также занимает пост министра иностранных дел.