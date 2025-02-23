Премьер-министр Фам Минь Тьинь распорядился принять оперативные меры после смертельного ДТП в провинции Шонла

Пострадавших доставляют в больницу для оказания неотложной помощи. Фото: ВИA

Согласно депеше, направленной министрам общественной безопасности и транспорта, председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, Национальному комитету по безопасности дорожного движения и крупнейшим национальным СМИ, авария произошла в 11:30 21 февраля в общине Шапват, уезд Йенчау, в результате чего погибли шесть человек и девять получили ранения.

Получив эту новость, премьер-министр Чинь направил искренние соболезнования семьям погибших и выразил поддержку и пожелания пострадавшим. Он также поручил провинциальным властям и службе общественной безопасности срочно прибыть на место происшествия и проконтролировать спасательные работы.

Получив эту новость, премьер-министр Фам Минь Тьинь направил искренние соболезнования семьям погибших и выразил поддержку и пожелания пострадавшим. Он также поручил провинциальным властям и службе общественной безопасности срочно прибыть на место происшествия и руководить спасательными работами.

Чтобы оперативно ликвидировать последствия этого разрушительного инцидента и предотвратить будущие трагедии, он приказал председателю Народного комитета провинции Шонла и главе провинциального Комитета по безопасности дорожного движения срочно дать указания местным властям и соответствующим ведомствам принять решительные меры. Это включает в себя объединение всех необходимых медицинских ресурсов для обеспечения наилучшего ухода за ранеными, сведения к минимуму жертв и материального ущерба. Должностным лицам также поручено посетить и поддержать пострадавших и семьи погибших.