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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь распорядился принять оперативные меры после смертельного ДТП в провинции Шонла

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 22 февраля издал срочную депешу, направленную на реагирование на серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на 235+100 км Национального шоссе 6 в северной горной провинции Шонла.
  Пострадавших доставляют в больницу для оказания неотложной помощи. Фото: ВИA  

Согласно депеше, направленной министрам общественной безопасности и транспорта, председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, Национальному комитету по безопасности дорожного движения и крупнейшим национальным СМИ, авария произошла в 11:30 21 февраля в общине Шапват, уезд Йенчау, в результате чего погибли шесть человек и девять получили ранения.

Получив эту новость, премьер-министр Чинь направил искренние соболезнования семьям погибших и выразил поддержку и пожелания пострадавшим. Он также поручил провинциальным властям и службе общественной безопасности срочно прибыть на место происшествия и проконтролировать спасательные работы.

Получив эту новость, премьер-министр Фам Минь Тьинь направил искренние соболезнования семьям погибших и выразил поддержку и пожелания пострадавшим. Он также поручил провинциальным властям и службе общественной безопасности срочно прибыть на место происшествия и руководить спасательными работами.

Чтобы оперативно ликвидировать последствия этого разрушительного инцидента и предотвратить будущие трагедии, он приказал председателю Народного комитета провинции Шонла и главе провинциального Комитета по безопасности дорожного движения срочно дать указания местным властям и соответствующим ведомствам принять решительные меры. Это включает в себя объединение всех необходимых медицинских ресурсов для обеспечения наилучшего ухода за ранеными, сведения к минимуму жертв и материального ущерба. Должностным лицам также поручено посетить и поддержать пострадавших и семьи погибших.

Председатель провинциального народного комитета должен созвать совещание с соответствующими ведомствами и органами власти для оценки прямых и косвенных причин и принятия немедленных мер по исправлению ситуации в соответствии с директивой премьер-министра от 19 апреля 2023 года о повышении безопасности дорожного движения в новых условиях. Полученные результаты послужат основой для проведения кампаний по повышению осведомленности общественности и принятия превентивных мер в будущем.

Министру общественной безопасности было поручено поручить местным силам общественной безопасности усилить патрулирование и тщательный контроль за работой автомобильного транспорта, особенно пассажирских автомобилей и грузовых фур; пересмотреть системы слежения за коммерческими транспортными средствами и строго применять наказания за нарушения, уделяя особое внимание тем, которые связаны с рабочим временем водителей.

Другие конкретные задачи были также возложены на министра транспорта, председателей провинций и городов центрального подчинения, основные национальные СМИ и Канцелярию правительства


ИЖВ/ВИА

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