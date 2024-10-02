Премьер-министр Фам Минь Тьинь распорядился принять более решительные меры для выполнения обязательств на COP26

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на пятом заседании Национального руководящего комитета по выполнению обязательств Вьетнама на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Ханое 2 октября. Фото: ВИA



Он отметил, что после COP26 Вьетнам создал руководящий комитет, деятельность которого принесла положительные результаты. По его словам, международные обязательства Вьетнама были закреплены в законах, а программы действий, проекты и предложения по выполнению обязательств Вьетнама на COP26 были разработаны и реализованы.



Однако премьер-министр отметил, что по сравнению с реальным спросом и реальным развитием событий, действия должны быть более решительными.



Подтвердив, что зеленое развитие - неизбежная тенденция, глава правительства подчеркнул, что выполнение обязательств по сокращению выбросов требует высокой решимости, больших усилий, решительных действий с координацией, четких задач, возложенных на конкретных людей, четкой ответственности, четких сроков и четких результатов, стремления к защите окружающей среды и быстрому и устойчивому развитию страны, чтобы прочно войти в новую эпоху– эпоху подъема нации.



Он подчеркнул необходимость мобилизации всех ресурсов, вовлечения всего общества и всего народа, а также содействия международному сотрудничеству в этой работе.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил членов руководящего комитета оценить ход выполнения обязательств Вьетнама на COP26, определив таким образом трудности и проблемы, причины недостатков и предложил решения для обеспечения более эффективного выполнения страной этой работы, особенно в части корректировки правовой базы для содействия инвестициям в энергетический переход.



По данным руководящего комитета, после четвертого заседания было разработано множество механизмов, политик, стратегий, планов, замыслов и конкретных проектов с целью реализации обязательств Вьетнама на COP26. Открывая заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что оно проходит в то время, когда вся страна прилагает всевозможные усилия для преодоления последствий тайфуна Яги, демонстрируя все более сложные и серьезные последствия изменения климата и стихийных бедствий.Он отметил, что после COP26 Вьетнам создал руководящий комитет, деятельность которого принесла положительные результаты. По его словам, международные обязательства Вьетнама были закреплены в законах, а программы действий, проекты и предложения по выполнению обязательств Вьетнама на COP26 были разработаны и реализованы.Однако премьер-министр отметил, что по сравнению с реальным спросом и реальным развитием событий, действия должны быть более решительными.Подтвердив, что зеленое развитие - неизбежная тенденция, глава правительства подчеркнул, что выполнение обязательств по сокращению выбросов требует высокой решимости, больших усилий, решительных действий с координацией, четких задач, возложенных на конкретных людей, четкой ответственности, четких сроков и четких результатов, стремления к защите окружающей среды и быстрому и устойчивому развитию страны, чтобы прочно войти в новую эпоху– эпоху подъема нации.Он подчеркнул необходимость мобилизации всех ресурсов, вовлечения всего общества и всего народа, а также содействия международному сотрудничеству в этой работе.Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил членов руководящего комитета оценить ход выполнения обязательств Вьетнама на COP26, определив таким образом трудности и проблемы, причины недостатков и предложил решения для обеспечения более эффективного выполнения страной этой работы, особенно в части корректировки правовой базы для содействия инвестициям в энергетический переход.По данным руководящего комитета, после четвертого заседания было разработано множество механизмов, политик, стратегий, планов, замыслов и конкретных проектов с целью реализации обязательств Вьетнама на COP26.

Правительство представило на утверждение Национального собрания Национальное морское пространственное планирование, а также издало указ о механизмах прямой купли-продажи электроэнергии, корректировке средней розничной цены на электроэнергию и рамочных цен на электроэнергию, а также о поощрении использования солнечной энергии на крышах.



Премьер-министр утвердил стратегию развития водородной энергетики, национальную стратегию развития энергетики, стратегию развития автомобильной промышленности, национальный энергетический генеральный план и другие, а также перечни основных национальных энергетических программ и проектов.



Отечественные и международные банки Вьетнама поддерживают правительство Вьетнама в его работе, активно участвуя в реализации многих услуг и продуктов, а также пакетов «зеленых» кредитов и «зеленых» займов для обеспечения зеленой трансформации и справедливого энергетического перехода.



В частности, реализация Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) и Азиатского сообщества с нулевыми выбросами (AZEC) идет правильным путем. План по мобилизации ресурсов для реализации JETP был объявлен премьер-министром на COP28, в котором предлагается 37 инвестиционных проектов, уже включенных в программы и планирование, 181 инвестиционный проект для обращения за финансированием, 61 проект/проектная группа технической помощи, предложенные отечественными и международными партнерами, и 10 групп проектных идей, предложенных группой IPG и Финансовым альянсом Глазго за нулевые выбросы (GFANZ). Вьетнам сотрудничает с Японией в области содействия реализации AZEC, добавили в комитете.



