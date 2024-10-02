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Премьер-министр Фам Минь Тьинь распорядился принять более решительные меры для выполнения обязательств на COP26
Он отметил, что после COP26 Вьетнам создал руководящий комитет, деятельность которого принесла положительные результаты. По его словам, международные обязательства Вьетнама были закреплены в законах, а программы действий, проекты и предложения по выполнению обязательств Вьетнама на COP26 были разработаны и реализованы.
Однако премьер-министр отметил, что по сравнению с реальным спросом и реальным развитием событий, действия должны быть более решительными.
Подтвердив, что зеленое развитие - неизбежная тенденция, глава правительства подчеркнул, что выполнение обязательств по сокращению выбросов требует высокой решимости, больших усилий, решительных действий с координацией, четких задач, возложенных на конкретных людей, четкой ответственности, четких сроков и четких результатов, стремления к защите окружающей среды и быстрому и устойчивому развитию страны, чтобы прочно войти в новую эпоху– эпоху подъема нации.
Он подчеркнул необходимость мобилизации всех ресурсов, вовлечения всего общества и всего народа, а также содействия международному сотрудничеству в этой работе.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил членов руководящего комитета оценить ход выполнения обязательств Вьетнама на COP26, определив таким образом трудности и проблемы, причины недостатков и предложил решения для обеспечения более эффективного выполнения страной этой работы, особенно в части корректировки правовой базы для содействия инвестициям в энергетический переход.
По данным руководящего комитета, после четвертого заседания было разработано множество механизмов, политик, стратегий, планов, замыслов и конкретных проектов с целью реализации обязательств Вьетнама на COP26.
Правительство представило на утверждение Национального собрания Национальное морское пространственное планирование, а также издало указ о механизмах прямой купли-продажи электроэнергии, корректировке средней розничной цены на электроэнергию и рамочных цен на электроэнергию, а также о поощрении использования солнечной энергии на крышах.
Премьер-министр утвердил стратегию развития водородной энергетики, национальную стратегию развития энергетики, стратегию развития автомобильной промышленности, национальный энергетический генеральный план и другие, а также перечни основных национальных энергетических программ и проектов.
Отечественные и международные банки Вьетнама поддерживают правительство Вьетнама в его работе, активно участвуя в реализации многих услуг и продуктов, а также пакетов «зеленых» кредитов и «зеленых» займов для обеспечения зеленой трансформации и справедливого энергетического перехода.
В частности, реализация Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) и Азиатского сообщества с нулевыми выбросами (AZEC) идет правильным путем. План по мобилизации ресурсов для реализации JETP был объявлен премьер-министром на COP28, в котором предлагается 37 инвестиционных проектов, уже включенных в программы и планирование, 181 инвестиционный проект для обращения за финансированием, 61 проект/проектная группа технической помощи, предложенные отечественными и международными партнерами, и 10 групп проектных идей, предложенных группой IPG и Финансовым альянсом Глазго за нулевые выбросы (GFANZ). Вьетнам сотрудничает с Японией в области содействия реализации AZEC, добавили в комитете.