Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Развитие социального жилья ради интересов нации
Совместно с оценкой ситуации на рынке недвижимости, Комитет рассмотрел действующую жилищную политику и рынок недвижимости, а также предложил задачи и меры по стимулированию развития прозрачного, устойчивого и эффективного рынка недвижимости. Особое внимание уделено процедурам инвестирования и строительства социального жилья, распределению земельных участков под социальное жилье, кредитным пакетам и финансированию, а также проблемам, препятствующим реализации проектов социального жилья; выявлению случаев непрозрачности, злоупотреблений, спекуляций, наценок и иных нарушений при одобрении, продаже, аренде и аренде с последующим выкупом социального жилья.
Участники заседания предложили сократить сроки и упростить процедуры инвестирования; обеспечить прозрачность в распределении земельных участков и выборе предприятий для реализации проектов социального жилья; продолжать налоговую поддержку и предоставление кредитных пакетов; принять эффективные меры для усиления прозрачности и предотвращения злоупотреблений в процессах одобрения, продажи и аренды социального жилья.
Подводя итоги заседания, Премьер-министр подчеркнул, что цель встречи — устранение препятствий в процедурах и процессах развития социального жилья и рынка недвижимости, обеспечение прозрачности, устойчивости, максимально быстрого и доступного получения жилья гражданами без лишних затрат и риска мошенничества, стимулирование развития социального жилья и рынка недвижимости, что способствует макроэкономической стабильности, контролю инфляции и росту, являясь драйвером устойчивого развития.
Премьер-министр отметил, что развитие социального жилья — это крупная инициатива и гуманная политика Партии и государства; оно гарантирует право граждан на жилье, «спокойное проживание и развитие карьеры», не оставляя никого позади; инвестиции в социальное жилье — это инвестиции в развитие.
Социальное жилье должно быть обеспечено всей необходимой инфраструктурой: транспорт, электроэнергия, вода, телекоммуникации, социальная, медицинская и образовательная инфраструктура, культурно-развлекательные объекты; в любой провинции любой гражданин из числа целевых групп, имеющий право на покупку или аренду социального жилья, должен иметь равный доступ. Развитие социального жилья требует совместных усилий государства, бизнеса, граждан и всего сообщества.
Подводя итоги достигнутого, Премьер-министр отметил, что предложение социального жилья все еще недостаточно, не удовлетворяет фактический спрос; отсутствует стабильный долгосрочный льготный бюджет для инвесторов и граждан; цены на социальное жилье не соответствуют возможностям большинства граждан с низким и средним доходом; качество земельных участков под социальное жилье в целом низкое, участки удалены от центров, недостаточно обеспечены технической и социальной инфраструктурой; многие проекты реализуются медленно; некоторые инвесторы недостаточно финансово и опытно подготовлены.
Поэтому Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам, местным органам власти и инвесторам активно и ответственно реализовывать развитие рынка недвижимости и социального жилья, особенно социального жилья, быстро, прозрачно и устойчиво в рамках законодательства; своевременно устранять препятствия и проблемы, при превышении полномочий — докладывать вышестоящему органу для решения.
Особое внимание уделено проверке целевых групп, получающих право на социальное жилье, как сложной процедуре, склонной к злоупотреблениям; подтверждение права на жилье должно осуществляться на основе принципа «кто выполняет лучше — получает», сокращая предварительные проверки и увеличивая последующий контроль; для самозанятых граждан подтверждение должно осуществляться местной полицией. Одновременно упрощаются формы заявлений на социальное жилье, упрощаются процедуры подачи документов, поощряется онлайн-подача через цифровую трансформацию.
Премьер-министр поручил ответственным органам срочно издать нормативные акты в рамках своей компетенции и предложить вышестоящим органам подготовить соответствующие документы; призвал и поощрил предприятия с чистыми земельными участками к сотрудничеству с органами власти в строительстве социального жилья; разрабатывать проекты жилья с ценами, доступными для граждан; все участники должны проявлять дух национального единства и взаимопомощи в развитии жилья, чтобы никто не остался позади.
Премьер-министр поручил максимально мобилизовать источники финансирования для развития социального жилья, особенно социального, включая аренду, аренду с последующим выкупом и покупку, с использованием бюджета центрального и местного уровней, кредитных ресурсов; изучать зарубежный опыт в сфере жилья и социального жилья и адаптировать его к условиям Вьетнама.