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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Развитие инфраструктуры для всестороннего, комплексного и инклюзивного развития дельты Меконга
Согласно плану развития дорожной сети на 2021–2030 годы с перспективой до 2050 года, в дельте Меконга планируется построить 1256 км автодорог, включая 3 продольные и 3 поперечные скоростные автомагистрали. На данный момент завершено строительство 121 км продольных автомагистралей: от Бенлыка до Чунглыонга и Мутхуан — 91 км, от Мутхуан до Кантхо — 23 км, а также моста Мутхуан-2 длиной 7 км. В период 2021–2025 годов реализуются 10 проектов, в том числе строительство скоростной автомагистрали общей длиной 432 км. В будущем планируется продолжить строительство ещё 703 км дорог, включая участок между Камау и Датмуи длиной 90 км.
Благодаря многочисленным указаниям Правительства и Премьер-министра, а также строгому контролю, проверке и устранению трудностей, в основном завершён процесс освобождения земельных участков по проектам. Проблемы с обеспечением строительными материалами также в значительной степени решены, что позволяет уверенно продвигать реализацию проектов.
В частности, автомагистраль Кантхо — Камау длиной 110 км ускоряет темпы строительства и планируется к завершению в 2025 году. Автомагистраль Чаудок — Кантхо — Сокчанг длиной 191 км будет завершена в июле 2026 года. Автомагистраль Каолань — Анхыу — в 2027 году. Строительство автомагистрали Муан — Каолань планируется начать в июне 2025 года. Автомагистрали Каолань — Лоте и Лоте — Рачсой будут завершены в 2025 году. Проект дороги Хошимин — Рачсой — Беннят, Гокуао — Виньтхуан также будет завершён в 2025 году. Проект строительства моста Рачмиеу-2 планируется завершить в 2025 году.
Что касается авиации, в дельте Меконга функционируют 4 аэропорта: Кантхо, Камау, Рачжа и Фукуок. В железнодорожной сфере предусмотрено строительство линии Хошимин — Кантхо длиной 174 км с планом реализации до 2030 года. В настоящее время также проводится исследование по включению в план участка, соединяющего города Кантхо и Камау.
Согласно морской стратегии, в дельте Меконга насчитывается 12 портов: Кантхо, Донгтхап, Тьензянг, Виньлонг, Бенче, Анзянг, Хаузянг, Сокчанг, Чавинь, Камау, Бакльеу и Киензянг. Наряду с этим активно развиваются внутренние водные пути: реализуются проекты по развитию водных коридоров и логистики через провинции Виньлонг, Бенче, Тьензянг, Лонган, Донгнай, а также модернизация канала Мыонгкхай — Докфухиен в провинции Донгтхап. Кроме того, подготавливается инвестиционный проект по модернизации водного пути Хатиен — Рачжа — Камау.
Выступая на совещании, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул: «В условиях особых обстоятельств, прилагая особые усилия и используя особые методы, с множеством инноваций, реализация проектов дала выдающиеся результаты. На данный момент поставленные цели уже перевыполнены».
Он также определил три ключевых требования к реализации проектов: завершение в срок или досрочно, обеспечение высокого качества без превышения бюджета и цен, а также исключение коррупции и нарушений, при соблюдении экологической безопасности и восстановления окружающей среды. Премьер-министр поручил Министерству строительства на следующей неделе завершить разработку методик по применению научно-технических решений с целью ускорения строительства и сокращения сроков выполнения.
Глава правительства отметил, что при условии бесперебойной работы всех видов транспорта — автомобильного, воздушного, морского, речного и железнодорожного — дельта Меконга сможет преодолеть бедность и достичь устойчивого развития. В этой связи необходимо продолжать решительно двигаться вперёд, и каждое поколение должно вносить свой вклад в достижение общих целей.
Соответственно, премьер-министр поручил к концу текущего срока построить в дельте Меконга 600 км скоростных автомагистралей, а к 2030 году — не менее 1300 км, что почти на 100 км больше по сравнению с предыдущим планом.
В авиационной сфере будут расширяться аэропорты Фукуок, Камау и Рачжа. Местные органы власти должны активно участвовать в процессе освобождения земельных участков.
Что касается морского транспорта, Премьер-министр поручил конкретные задачи по реализации крупных портовых проектов, таких как Кайкуи, Чанде, Хонкхоай. В сфере речного транспорта разработаны планы: Министерство строительства создаст типовые проектные решения для внутренних портов, а провинции будут самостоятельно проводить оценку и принимать решения по проектам в рамках своей компетенции. В соответствии с духом политики, центральное правительство будет реализовывать только крупные проекты, связанные с национальными и международными транспортными связями.
По железным дорогам Премьер-министр поручил подготовить начало строительства линии Хошимин — Кантхо в 2027 году, а также линии Кантхо — Камау в 2028 году.