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Премьер-министр Фам Минь Тьинь работает над устранением трудностей и содействием развитию города Кантхо
В условиях общих трудностей производственно-хозяйственная ситуация в городе Кантхо в первом квартале 2023 года достигла положительных результатов. Валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) увеличился на 4,02% за тот же период, что выше, чем в среднем по стране; Индекс промышленного производства увеличился примерно на 4,81% за тот же период; общий объем розничной реализации потребительских товаров и услуг увеличился на 13,42%; экспортный оборот увеличился на 7,1% за тот же период. Освоение госинвестиций достигло 23,6% от плана, что выше, чем в среднем по стране; общие доходы государственного бюджета достигли 31,76% от центральной сметы; экспортный оборот товаров и услуг оценивается в почти 732,5 млн. долл. США, что на 7,1% больше, чем за тот же период.
Помимо достигнутых результатов, в настоящее время ситуация экономического развития в Кантхо имеет некоторые трудности и ограничения. За тот же период сократился объем экспорта многих товаров, несколько предприятий еще не подписали новые контракты, а также уменьшились источники сырья для переработки...
Выступая на мероприятии, премьер-министр Тьинь отметил усилия и достижения местных властей, которые помогли стране поддерживать макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию, обеспечивать основные балансы, стимулировать рост и улучшать материальную и духовную жизнь людей.
Он попросил Кантхо внимательно следить за ситуацией, сохранять спокойствие, инициативность и гибкость для эффективного выполнения регулярных задач, реагирования на неожиданные вопросы и решения нерешенных проблем, а также решительно и всесторонне выполнять резолюции Центрального комитета партии, Политбюро, Секретариата, Национального собрания, правительства и премьер-министра, а также последние указания правительства.
Городу необходимо проактивно решать вопросы, входящие в его компетенцию; проявлять гибкость и творческий подход для устранения трудностей, с которыми сталкиваются люди и предприятия; усилить децентрализацию; решительно устранить препятствия, связанные с землей, жилищной средой и расчисткой территории; быстро завершить муниципальное планирование; и эффективно использовать пакет помощи страны в размере 120 трлн донгов для развития социального жилья, отметил он..
Глава правительства также призвал Кантхо продвигать программу социально-экономического восстановления и развития, активизировать три национальные целевые программы, стимулировать инвестиции и потребление, укреплять три стимула роста - потребление, экспорт и инвестиции, включая государственно-частное партнерство в инвестиционных проектах.