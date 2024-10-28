Премьер-министр Фам Минь Тьинь просит ОАЭ оказать поддержку в создании финансовых центров во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр инвестиций ОАЭ Мохамед бин Хассан Алсувайди. Фото: ВИA

Принимая министра инвестиций ОАЭ Мохамеда бин Хасана Алсувайди в рамках его официального визита в ближневосточную страну, Фам Минь Тьинь также попросил ОАЭ присоединиться к процессу строительства, инвестирования и развития финансовых центров во Вьетнаме, добавив, что Вьетнам намерен построить международные финансовые центры в Хошимине и Дананге и создать зоны свободной торговли в крупных городах.



Премьер-министр поздравил ОАЭ с достижениями в области социально-экономического развития, особенно в сфере возобновляемой энергетики, зеленого переход, науки и технологий, инноваций и финансовых центров, и подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение инвестиционному сотрудничеству с ближневосточным регионом, в котором ОАЭ занимают одно из ведущих мест.



Однако он отметил, что инвестиционные связи между Вьетнамом и ОАЭ не соответствуют их потенциалу. В настоящее время ОАЭ реализуют 38 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в 74,1 млн долларов США, занимая 52-е место среди 144 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. В то же время Вьетнам имеет пять инвестиционных проектов в ОАЭ с общим зарегистрированным капиталом в 1,8 миллиона долларов США.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам и ОАЭ обладают широким потенциалом для инвестиционного сотрудничества. Он сообщил, что во время его визита в ОАЭ в этот раз обе стороны укрепят отношения и подпишут Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Вьетнамом и ОАЭ (CEPA), а затем разработают план по соединению экономик двух стран для скорейшего достижения цели по доведению двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США.



Он сказал, что Вьетнам в настоящее время отдает приоритет инвестиционным проектам в области высоких технологий, электроники, полупроводниковых чипов, инноваций, искусственного интеллекта, облачных вычислений и интернета вещей, которые соответствуют сильным сторонам ОАЭ, а также мировым тенденциям.



Он призвал Министерство инвестиций ОАЭ поделиться опытом привлечения иностранных инвестиций, а также рассмотреть, выбрать и подключить партнеров для участия в тесном и всестороннем инвестиционном сотрудничестве с Вьетнамом, включая сотрудничество с Национальным инновационным центром (NIC) Вьетнама.



Премьер-министр отметил, что Вьетнам сосредоточен на совершенствовании своих институтов, подготовке высококвалифицированных кадров и развитии стратегической инфраструктуры, включая системы морских портов, высокоскоростных железных дорог и аэропортов, чтобы стать международным транзитным пунктом, и призвал инвестиционные фонды ОАЭ поддержать Вьетнам в получении доступа к международным финансовым и инвестиционным источникам, особенно зеленым финансовым источникам, для реализации целей устойчивого развития в направлении зеленого роста.



В свою очередь, министр инвестиций ОАЭ отметил, что Вьетнам с населением в 100 миллионов человек и ОАЭ с населением в 10 миллионов человек - обе страны, играющие важную роль и занимающие важное положение в регионе.

Он также отметил, что поскольку две страны быстро развиваются на основе науки, технологий, инноваций, активно привлекают иностранные инвестиции, они могут сотрудничать и дополнять друг друга во многих областях.



ОАЭ готовы поделиться опытом и поддержать Вьетнам в строительстве финансовых центров в Хошимине и Дананге, сказал министр, пообещав изучить и направить корпорации ОАЭ для инвестирования в стратегические проекты во Вьетнаме, а также представить потенциальных партнеров ОАЭ вьетнамским бизнесменам и инвесторам для сотрудничества, расширения деятельности и эффективной реализации инвестиционных проектов в ОАЭ.



