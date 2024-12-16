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Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал проект скоростной автомагистрали Кантхо-Камау
Скоростная дорога протяженностью почти 111 км проходит через населенные пункты Кантхо, Хаужанг, Баклиеу и Камау. Проект курируется правлением проекта Mитхуан при Министерстве транспорта, а общий объем инвестиций составляет около 27,5 триллионов донгов (1,08 миллиарда долларов США). Его строительство началось 1 января 2023 года и должно завершиться к декабрю 2025 года.
На сегодняшний день выполнено 53% объема работ по проекту. Местные власти передали 100% территории основного маршрута и 99% соединительных дорог.
Посетив строительную площадку в районах Фунгхиеп и Витхуй провинции Хаужанг в дельте Меконга, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия местных властей, подрядчиков и рабочих, которые они прилагают, несмотря на трудности.
Отметив, что инфраструктура и нехватка рабочей силы являются важнейшими препятствиями для развития дельты Меконга, он подчеркнул приверженность правительства решению этих проблем, при этом проекты скоростных автомагистралей, таких как Кантхо - Камау, являются одним из главных приоритетов.
Признавая все трудности, с которыми сталкивается проект, премьер-министр поручил всем сторонам ускорить его реализацию без ущерба для качества, безопасности и экологических стандартов. Он призвал к более строгому надзору, чтобы избежать превышения расходов или коррупции, и призвал все заинтересованные стороны - от местных властей до широкой общественности - активно поддерживать проект.
Глава правительства подчеркнул необходимость заботы о тех, кто пострадал от проекта, и обеспечения того, чтобы место переселения было лучше, чем старое место.
Министерство транспорта и соответствующие ведомства должны ускорить выполнение процедур, разрешающих добычу таких материалов, как песок и камень, чтобы обеспечить достаточные поставки в декабре, попросил он. Провинциям Тьенжанг, Анжанг, Донгнай, Биньзыонг, Донгтхап и Виньлонг было поручено увеличить объемы производства, чтобы удовлетворить спрос.
Он обратился к соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой сотрудничать с провинцией Камау в деле удлинения скоростной автомагистрали Кантхо - Камау, чтобы удовлетворить спрос на поездки, способствовать социально-экономическому развитию и обеспечить безопасность провинции и всей страны. Ожидается, что реализация этого проекта начнется в 2026 году.
Премьер–министр отметил, что завершение строительства скоростной автомагистрали Север-Юг к 2025 году, которая пройдет от Ланшона на севере до Камау на юге, является важным политическим императивом. Проект будет способствовать достижению цели Вьетнама по строительству 3000 км скоростных автомагистралей к 2025 году, что ознаменует важные национальные годовщины и проложит путь для дальнейшего экономического роста, добавил он, попросив о тесной координации между всеми сторонами, особенно в населенных пунктах, принимающих проект, для ускорения его реализации.