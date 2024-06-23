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Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал проект линии электропередачи 500 кВ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 22 июня проинспектировал участок линии электропередачи 500 кВ 3-й цепи Куангчать-Фоной, проходящий через центральную провинцию Тханьхоа.

Протяженность проекта от Куангчать в центральной провинции Куангбинь до Фоной в северной провинции Хынгйен составляет около 519 км, а общий объем инвестиций - более 22,3 триллиона донгов (876 миллионов долларов США).

Он включает в себя четыре проекта, а именно: Куангчать - Куиньлыу, Куиньлыу - Тханьхоа, Тханьхоа - ТЭС Намдинь 1 и ТЭС Намдинь 1 - Фоной. Строительство этих проектов началось в октябре 2023 и январе 2024 года.
Премьер-министр распорядился завершить проект до 30 июня 2024 года. Однако в настоящее время все еще существуют некоторые трудности, влияющие на ход работ.

Посетив и вручив подарки рабочим на строительной площадке трансформаторной подстанции 500 кВ в общине Тхиеуфук уезда Тхиеухоа и рабочим в общине Каулок уезда Хаулок, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свое восхищение оживленной рабочей атмосферой и поблагодарил рабочих и инженеров, а также местных жителей и молодежь за их упорный труд и поддержку проекта.

Подчеркивая важность проекта, он подчеркнул необходимость высокой решимости и решительных действий, а также мобилизации ресурсов и сил для его реализации, особенно для расчистки территории.

Он попросил подрядчиков сосредоточить ресурсы, оборудование и персонал для реализации проекта и призвал рабочих преодолеть все трудности для непрерывной работы, стремясь завершить участок Намдинь - Тханьхоа к 30 июня, а трансформаторную подстанцию 500 кВ Тханьхоа - к 28 июня.

Глава правительства обратился к министерствам, секторам и соответствующим населенным пунктам с просьбой продолжать тесную координацию действий для решения всех возникающих проблем и обеспечения безопасности работников.

ИЖВ/ВИА

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