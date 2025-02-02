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Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал ключевые транспортные проекты на юге страны
Посетив в шестой раз проект международного аэропорта Лонгтхань в провинции Донгнай, премьер-министр отметил, что работы над его ключевыми компонентами продолжаются даже во время праздника Лунного Нового года (Тэт). Он высоко оценил выдающиеся усилия рабочих по обеспечению бесперебойного продвижения проекта.
Чтобы обеспечить полное завершение строительства аэропорта к концу 2025 года, он поручил всем заинтересованным сторонам тщательно проанализировать задачи и строго придерживаться указаний, данных на встрече 25 января, а также задействовать дополнительную технику, рабочую силу и субподрядчиков, чтобы ускорить реализацию проекта.
Указывая на конкретные задачи, которые необходимо ускорить, премьер-министр подчеркнул важность строительства соединительных дорог и линий метро, соединяющих международный аэропорт Лонгтхань и международный аэропорт Таншоннят, одновременно с крупными проектными объектами.
Посетив две строительные площадки проекта кольцевой дороги № 3 города Хошимина, в том числе развязку Танван и мост Ньончать в провинции Донгнай, он поблагодарил рабочих за то, что они провели свой отпуск, работая над обеспечением его реализации.
Проект кольцевой автодороги №3 протяженностью 76,34 км охватывает города Хошимин, провинции Донгнай, Биньзыонг и Лонган, а объем инвестиций составит более 75 триллионов донгов (около 3 миллиардов долларов США). Проект был запущен в июне 2023 года и должен быть завершен к сентябрю 2026 года. К настоящему времени расчистка территории достигла от 90 до 100 %, а ход строительства составляет от 22 до 62 %.
На развязке Танван в городе Зиан провинции Биньзыонг, входящей в состав проекта № 5, который стартовал в апреле 2024 года и должен быть завершен к декабрю 2026 года, премьер-министр отметил его сложность и усилия, прилагаемые для соблюдения сроков.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия Биньзыонга по расчистке территории, передав под проект почти 90% участка.
Он также поручил интегрировать транспортную развязку в региональную и национальную транспортные сети, чтобы обеспечить эффективное сообщение. Глава правительства предложил модернизировать дорогу Мифыок-Танван протяженностью более 15,3 км, чтобы дополнить кольцевую дорогу № 3.
Глава правительства посетил и подбодрил рабочих на мосту Ньончать в провинции Донгнай, похвалил этот населенный пункт за завершение работ по расчистке территории и поблагодарил подрядчиков за сохранение прогресса, несмотря на трудности.
Премьер-министр распорядился закончить строительство моста Ньончать к 30 апреля 2025 года, к 50-летию освобождения Юга и воссоединения страны.
Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил строительную площадку терминала 3 в международном аэропорту Таншоннят. Терминал с общим объемом инвестиций почти 11 триллионов донгов рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров в год, а пропускная способность в часы пик составит 7 000 пассажиров. Терминал планируется открыть к годовщине воссоединения Вьетнама 30 апреля 2025 года.
Наблюдая за тем, как более 600 инженеров и рабочих продолжают работать во время праздника Тэт, глава правительства высоко оценил их самоотверженность. Он также похвалил Корпорацию аэропортов Вьетнама (ACV) за их приверженность соблюдению сроков. По истечении 16 месяцев проект был завершен на 83%.
Премьер-министр поручил ACV сосредоточиться на качестве, безопасности и экологических стандартах, не допуская расточительства и коррупции. Он призвал ACV сотрудничать с городом Хошимин и соответствующими министерствами для решения проблем и обеспечения соблюдения законодательства. Он также подчеркнул необходимость эффективного транспортного сообщения между всеми тремя терминалами в Таншоннят и быстрого внедрения внешних дорожных связей.
Он поручил Министерству обороны совместно с местными властями переместить командный центр 370-й авиадивизии, чтобы освободить место для гражданской инфраструктуры и городской застройки, что должно быть завершено к февралю 2025 года.