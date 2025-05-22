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Премьер-министр Фам Минь Тьинь: проект Trump International Hung Yen будет способствовать быстрому и устойчивому развитию провинции Хынгйен

Днём 21 мая Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии начала строительства многофункционального городского, экотуристического и гольф-комплекса в районе Кхоайчау, провинция Хынгйен (Trump International Hung Yen) — первого проекта под брендом Trump (корпорация The Trump Organization из США) во Вьетнаме и одного из более чем 20 проектов корпорации по всему миру.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты провели церемонию начала строительства многофункционального городского, экотуристического и гольф-комплекса Trump International Hung Yen. Фото: ВИА  
Комплекс представляет собой международного уровня многофункциональную зону, включающую урбанистическую застройку, курорт, экотуризм, спортивные объекты и гольф-поля, размещённую на участке площадью более 990 гектаров вдоль берега Красной реки, охватывающем территорию 7 общин района Кхоайчау.

Общий объём инвестиций в проект составляет почти 40 триллионов донгов (более 1,5 миллиарда долларов США). Проект будет реализован с настоящего времени до второго квартала 2029 года, срок его эксплуатации — 50 лет. Цель проекта — максимально раскрыть потенциал и преимущества региона, а также постепенно эффективно развивать туристический маршрут по Красной реке, соединяющий Хынгйен с Ханоем и северными провинциями.

Эрик Трамп, исполнительный вице-президент корпорации The Trump Organization, заявил, что Вьетнам сегодня — один из самых динамичных и перспективных рынков в мире. Корпорация гордится тем, что приносит наследие бренда Trump в страну с дальновидным видением, энергией и впечатляющими темпами роста. Этот проект — не просто символический объект, но и выражение стремления к совершенству, уважения к культуре и устойчивого вклада в светлое будущее Вьетнама.

Председатель Народного комитета провинции Хынгйен Чан Куок Ван выразил радость по поводу того, что The Trump Organization выбрала Хынгйен для инвестирования, что подтверждает инвестиционную привлекательность, потенциал и стратегическое положение провинции. Он заверил, что провинция будет сопровождать инвестора в процессе освобождения площадки под проект, предоставит максимальную поддержку по процедурам реализации проекта и будет оперативно решать возникающие проблемы, чтобы обеспечить завершение проекта по графику.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что начало реализации проекта подтверждает доверие иностранных инвесторов, в том числе из США, к Вьетнаму. На практике уже многие ведущие американские корпорации, такие как Intel, Nike, Apple, Boeing, Nvidia и другие, расширяют инвестиции, подтверждая уверенность в бизнес-среде страны.

Проект также будет способствовать быстрому и устойчивому развитию провинции Хынгйен и всей страны в целом в направлении "зелёного", чистого и красивого будущего, повысит международную узнаваемость бренда провинции Хынгйен и Вьетнама.

Благодаря проекту инвестор передаст передовые технологии управления, создаст рабочие места и средства к существованию для местного населения, особенно жителей Хынгйен, а также укрепит хорошие отношения между Вьетнамом и США.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность, что при активной поддержке властей всех уровней провинции Хынгйен и усилиях инвесторов проект будет успешно реализован в кратчайшие сроки. Сотрудничество корпорации The Trump Organization и К Корпорации по развитию городов Киньбак (Вьетнам) будет всё более эффективным, а проект Trump International Hung Yen принесёт выгоду как инвесторам, так и народам обеих стран, способствуя миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всём мире.

ВИА/ИЖВ

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