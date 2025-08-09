Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Проект линии электропередачи 500 кВ Лаокай – Виньйен должен быть завершён к 19 августа

Премьер-министр потребовал однозначно завершить проект к 19 августа 2025 года для повышения безопасности и стабильности работы национальной электросистемы, а также для разгрузки мощностей гидроэлектростанций Северо-Западного региона и соседних провинций.
  Премьер-министр Фам Минь Тинь провел проверку строительства проекта линии электропередачи 500 кВ Лаокай – Виньиен на территории общины Тхайхоа, провинция Футхо. Фото: ВИА  
Утром 9 августа Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел проверку и дал указания по ускорению реализации проекта линии электропередачи 500 кВ Лаокай - Виньйен. Этот проект является важным национальным проектом, инвестором которого выступает Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (EVN) с общими инвестициями более 7 410 миллиардов донгов. Протяженность линии составляет около 229,5 км и проходит через 31 общину двух провинций Лаокай и Футхо. Проект затрагивает 2 189 семей, из которых 213 семей подлежат переселению.

На сегодняшний день работы по освобождению земельных участков полностью завершены на всех 468 местах установки фундаментов опор; передача коридора трассы выполнена на 81%. Строительство завершено на 468 фундаментах опор, установлено 306 стальных опор, транспортируются и монтируются оставшиеся 162 опоры.

EVN сообщает, что проект сталкивается с трудностями из-за погодных условий, сложного рельефа, нехватки рабочей силы при высокой интенсивности строительства, а также из-за проблем с освобождением земель, вызванных сопротивлением некоторых семей.

После проверки премьер-министр провел рабочую встречу с министерствами, EVN, подрядчиками и руководством двух провинций для решения проблем и ускорения завершения проекта.

Подчеркнув важное значение проекта, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил благодарность центральным министерствам и ведомствам; партийным организациям, властям и населению двух провинций Лаокай и Футхо; Вооружённым силам, полиции, а также отметил решимость и усилия EVN - инвестора проекта, и подрядчиков в реализации данного проекта.

Премьер-министр потребовал однозначно завершить проект к 19 августа 2025 года для повышения безопасности и стабильности работы национальной электросистемы, а также для разгрузки мощностей гидроэлектростанций Северо-Западного региона и соседних провинций.

Премьер-министр потребовал мобилизовать всю политическую систему для участия в освобождении земельных участков, мобилизовать местные силы и общественно-политические организации для поддержки строительства; содействовать духу мастерства у народа; создать передовую командную группу для руководства; мобилизовать местных субподрядчиков, перебросить силы из других регионов; воспользоваться поддержкой предприятий, полиции, армии и телекоммуникаций; организовать работы в режиме «3 смены, 4 бригады», включая ночные и выходные дни, чтобы своевременно завершить проект./

