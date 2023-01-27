НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь продолжает проверку хода строительства ключевых национальных проектов
По словам премьер-министра, ровно 1 год назад, когда он осмотрел проект скоростной автомагистрали Нячанг – Камлам, многие строительные работы только начали осуществляться, но сейчас автомагистраль в основном сформировалась. Инвестор эффективно применил новые технологии при строительстве дороги. Глава правительства потребовал от инвестора продолжать активизировать строительство для обеспечения графика, качества работ, безопасности труда и защиты окружающей среды. В частности, необходимо продолжать совершенствовать методы строительства и стремиться завершить проект на 3 месяца раньше запланированного срока.
Во второй половине того же дня на железнодорожной станции Тхаптям в провинции Ниньтхуан премьер-министр принял участие в церемонии запуска проекта модернизации железнодорожной линии Нячанг – Сайгон.
Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что синхронное инвестирование и развитие инфраструктуры, особенно транспортной инфраструктуры, является важной задачей, главным приоритетом Партии и Государства и одним из трех стратегических прорывов. Он поручил Министерству транспорта и путей сообщения сосредоточиться на решительном руководстве обеспечением эффективности и качества проекта, мобилизовать человеческие ресурсы, современное оборудование для строительства, полностью соблюдать технические требования и положения соответствующих законов, стремясь достичь цели – завершить проект к 2025 году.