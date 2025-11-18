Премьер-министр Фам Минь Тьинь продвигает реализацию стратегического партнёрства Вьетнама и Кувейта

На встрече с исполнительным директором Инвестиционного управления Кувейта (KIA) шейхом Саудом Салемом Абдулазизом Аль-Сабахом Премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что он и руководство Кувейта достигли договорённости о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Кувейтом до стратегического партнёрства. Это создаёт благоприятные условия для продвижения сотрудничества двух стран по всем направлениям, в том числе в экономике.



Вьетнам проводит трансформацию модели роста по направлению быстрого и устойчивого развития, основывающегося на науке, технологиях, инновациях, цифровой трансформации; развивает зелёную экономику, циклическую экономику, экономику совместного пользования, экономику знаний… В настоящее время Вьетнам реализует ряд проектов переломного значения, меняющих структуру развития, таких как: сети скоростных автомагистралей; высокоскоростные железные дороги, городские железные дороги, железные дороги международного стандарта; крупные морские порты и аэропорты; энергетические проекты; Международный финансовый центр во Вьетнаме.



Премьер-министр предложил KIA предоставлять финансирование и расширять сотрудничество как с государственным, так и с частным сектором Вьетнама в приоритетных областях и по указанным проектам. В особенности он призвал содействовать открытию прямого авиарейса Кувейт – Вьетнам, усилению экономической и деловой кооперации, культурным обменам, развитию туризма, расширению связей «люди к людям».



Премьер-министр подтвердил, что Правительство Вьетнама гарантирует политическую стабильность, инвестиционную безопасность, защиту законных интересов иностранных инвесторов и готово сопровождать KIA для обеспечения эффективной, устойчивой реализации всех инвестиционных проектов, приносящих взаимную выгоду обеим странам.