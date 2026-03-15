Премьер-министр Фам Минь Тьинь проголосовал на выборах депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов
Квартал Тэйхо заранее обследовал и подготовил все необходимые условия и технические средства, а также обеспечил праздничное оформление всех 27 избирательных участков. Каждый участок оборудован информационными панно, входными арками, кабинами для голосования, основными и переносными урнами для голосования, а также системой освещения, создающей благоприятные условия для участия граждан в голосовании.
Высоко оценив подготовку к выборам в квартале Тэйхо, особенно на избирательном участке № 21, Премьер-министр предложил Избирательному комитету квартала стремиться организовать голосование для избирателей как можно раньше и, прежде всего, создать наилучшие условия для того, чтобы 100% избирателей могли реализовать своё право и гражданский долг.
В частности, если избиратель не может прийти на участок, необходимо доставить переносную урну для голосования на дом. На каждом избирательном участке должны быть назначены сотрудники для оказания помощи и разъяснения порядка голосования.
Премьер-министр также потребовал организовать выборы демократично, безопасно и строго в соответствии с законом, обеспечив высокий уровень обслуживания и организации, чтобы выборы действительно стали днём всенародного единства и праздником страны, на котором будут избраны самые достойные кандидаты — люди с нравственными качествами и компетентностью, представляющие волю и стремления народа в НС XVI созыва и Народных советах всех уровней на срок 2026–2031 годов.
После церемонии открытия Избирательная группа объявила правила голосования, провела проверку и опечатывание урн, после чего организовала участие избирателей в голосовании в строгом соответствии с положениями Закона о выборах депутатов НС и депутатов Народных советов.
Ознакомившись со списками кандидатов в депутаты НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга вместе с избирателями — руководителями центральных органов и города Ханоя, самым молодым и самым пожилым избирателями, представителями различных слоёв населения и избирателями данного участка — приняли участие в голосовании, реализуя свои гражданские права в соответствии с установленными правилами.
Беседуя с избирателями избирательного участка № 21, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что граждане реализуют своё право народовластия в строительстве социалистического правового государства народа, от имени народа и во имя народа; мудро выберут достойных представителей в НС XVI созыва и Народные советы всех уровней на срок 2026–2031 годов, тем самым внося вклад в развитие страны в новую эпоху — эпоху процветания, цивилизованности и благополучия, в которой жизнь народа становится всё более счастливой и обеспеченной.