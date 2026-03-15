Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проголосовал на выборах депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга вместе с избирателями — руководителями центральных органов и города Ханоя, самым молодым и самым пожилым избирателями, представителями различных слоёв населения и избирателями данного участка — приняли участие в голосовании, реализуя свои гражданские права в соответствии с установленными правилами.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга голосуют на избирательном участке № 21 квартала Тэйхо города Ханоя. (Фото: ВИА)
Ровно в 7 часов утра 15 марта на избирательном участке № 21 квартала Тэйхо города Ханоя Премьер-министр Фам Минь Тьинь реализовал своё право и гражданский долг, первым проголосовав за наиболее достойных кандидатов в депутаты Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.

Докладывая Премьер-министру о подготовке к выборам, представитель Избирательного комитета квартала Тэйхо сообщил, что во всём квартале насчитывается 68 603 избирателя, проживающих в 68 жилых кварталах. Голосование организовано на 27 избирательных участках, относящихся к 9 избирательным округам. Подготовка к выборам на территории квартала проводится серьёзно, тщательно и строго в соответствии с установленными сроками.

За неделю до дня голосования Избирательный комитет квартала Тэйхо вручил избирателям и разместил для публичного ознакомления официальные списки и краткие биографии кандидатов в депутаты НС XVI созыва, кандидатов в депутаты Народного совета города Ханоя XVII созыва и кандидатов в депутаты Народного совета квартала Тэйхо II созыва.

Всего было выдано 68 603 избирательные карточки в соответствии с установленными правилами, а также завершена регистрация карточек в программной системе избирателей Национальной базы данных о населении. Списки избирателей были публично размещены в здании Народного комитета квартала и на 27 избирательных участках.

Квартал Тэйхо заранее обследовал и подготовил все необходимые условия и технические средства, а также обеспечил праздничное оформление всех 27 избирательных участков. Каждый участок оборудован информационными панно, входными арками, кабинами для голосования, основными и переносными урнами для голосования, а также системой освещения, создающей благоприятные условия для участия граждан в голосовании.

Высоко оценив подготовку к выборам в квартале Тэйхо, особенно на избирательном участке № 21, Премьер-министр предложил Избирательному комитету квартала стремиться организовать голосование для избирателей как можно раньше и, прежде всего, создать наилучшие условия для того, чтобы 100% избирателей могли реализовать своё право и гражданский долг.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга беседуют с избирателями на избирательном участке № 21 квартала Тэйхо города Ханоя. (Фото: ВИА)

В частности, если избиратель не может прийти на участок, необходимо доставить переносную урну для голосования на дом. На каждом избирательном участке должны быть назначены сотрудники для оказания помощи и разъяснения порядка голосования.

Премьер-министр также потребовал организовать выборы демократично, безопасно и строго в соответствии с законом, обеспечив высокий уровень обслуживания и организации, чтобы выборы действительно стали днём всенародного единства и праздником страны, на котором будут избраны самые достойные кандидаты — люди с нравственными качествами и компетентностью, представляющие волю и стремления народа в НС XVI созыва и Народных советах всех уровней на срок 2026–2031 годов.

После церемонии открытия Избирательная группа объявила правила голосования, провела проверку и опечатывание урн, после чего организовала участие избирателей в голосовании в строгом соответствии с положениями Закона о выборах депутатов НС и депутатов Народных советов.

Ознакомившись со списками кандидатов в депутаты НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга вместе с избирателями — руководителями центральных органов и города Ханоя, самым молодым и самым пожилым избирателями, представителями различных слоёв населения и избирателями данного участка — приняли участие в голосовании, реализуя свои гражданские права в соответствии с установленными правилами.

Беседуя с избирателями избирательного участка № 21, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что граждане реализуют своё право народовластия в строительстве социалистического правового государства народа, от имени народа и во имя народа; мудро выберут достойных представителей в НС XVI созыва и Народные советы всех уровней на срок 2026–2031 годов, тем самым внося вклад в развитие страны в новую эпоху — эпоху процветания, цивилизованности и благополучия, в которой жизнь народа становится всё более счастливой и обеспеченной.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Первое заседание стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая

Первое заседание стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая

16 марта в Ханое член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, член Политбюро, министр национальной обороны Фан Ван Зянг и министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг совместно с министром иностранных дел Китая Ван И, министром обороны Китая Дун Цзюнем и министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном сопредседательствовали на первом заседании стратегического диалога формата 3+3 на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая.
ПОДРОБНЕЕ

Top