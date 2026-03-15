Премьер-министр Фам Минь Тьинь проголосовал на выборах депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга голосуют на избирательном участке № 21 квартала Тэйхо города Ханоя. (Фото: ВИА)





Докладывая Премьер-министру о подготовке к выборам, представитель Избирательного комитета квартала Тэйхо сообщил, что во всём квартале насчитывается 68 603 избирателя, проживающих в 68 жилых кварталах. Голосование организовано на 27 избирательных участках, относящихся к 9 избирательным округам. Подготовка к выборам на территории квартала проводится серьёзно, тщательно и строго в соответствии с установленными сроками.





За неделю до дня голосования Избирательный комитет квартала Тэйхо вручил избирателям и разместил для публичного ознакомления официальные списки и краткие биографии кандидатов в депутаты НС XVI созыва, кандидатов в депутаты Народного совета города Ханоя XVII созыва и кандидатов в депутаты Народного совета квартала Тэйхо II созыва.





Всего было выдано 68 603 избирательные карточки в соответствии с установленными правилами, а также завершена регистрация карточек в программной системе избирателей Национальной базы данных о населении. Списки избирателей были публично размещены в здании Народного комитета квартала и на 27 избирательных участках.



