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Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит церемонию приветствия лаосского коллеги
В канцелярии правительства лидеры двух стран посетили фотовыставку, посвященную отношениям между странами, организованную канцелярией правительства и Вьетнамским информационным агентством. После этого состоялись двусторонние переговоры.
В ходе визита запланированы встречи премьер-министра Лаоса с другими руководителями партии и государства Вьетнама. Он также примет участие в 46-м заседании Межправительственного комитета двух стран, форуме по инвестиционному сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом и некоторых других важных мероприятиях.
Стороны также рассмотрят ход реализации соглашений высокого уровня и механизмов сотрудничества во всех областях, включая политику, дипломатию, безопасность и оборону, инвестиции, торговлю, культуру и образование. Они намерены преодолеть трудности, препятствия и нерешенные проблемы (если таковые имеются) в реализации определенных программ и проектов, а также создать новый импульс, особенно в области экономических связей, тем самым развивая двустороннее партнерство все более существенным и эффективным образом и продвигая вьетнамско-лаосскую дружбу, особую солидарность и всеобъемлющее сотрудничество.
Визит проходит в условиях плодотворного развития двустороннего сотрудничества, когда достигнутые лидерами партий и правительств договоренности, а также совместные заявления эффективно реализуются во всех областях, способствуя сохранению темпов роста отношений.
Поездка имеет большое значение, поскольку подтверждает тесную связь между двумя сторонами, правительствами и народами, демонстрируя особые характеристики отношений и совместные усилия по их поддержанию.
2023 год стал свидетелем значительных достижений в области вьетнамско-лаосского сотрудничества во всех сферах, способствуя обеспечению стабильного развития каждой из стран, а также консолидации и укреплению их великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества.
Лаос всегда занимает первое место среди 79 стран и территорий, в которые Вьетнам инвестировал, и Вьетнам остается ведущим инвестором в Лаосе.
Две страны совместно работают над устранением препятствий на пути экономического и торгового сотрудничества, развитием транспортной инфраструктуры, а также сотрудничества в области энергетики, телекоммуникаций и туризма.