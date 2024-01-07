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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит церемонию приветствия лаосского коллеги

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 6 января утром провел церемонию приветствия своего лаосского коллеги Сонексая Сипхандона, который находится во Вьетнаме с официальным визитом и принимает участие в 46-м заседании Межправительственного комитета двух стран.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и его лаосский коллега Сонексай Сипхандон обходят почетный караул на церемонии приветствия в Ханое 6 января утром. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга приветствовали премьер-министра Сонексая Сипхандона и его супругу на церемонии в Ханое.

В канцелярии правительства лидеры двух стран посетили фотовыставку, посвященную отношениям между странами, организованную канцелярией правительства и Вьетнамским информационным агентством. После этого состоялись двусторонние переговоры.

В ходе визита запланированы встречи премьер-министра Лаоса с другими руководителями партии и государства Вьетнама. Он также примет участие в 46-м заседании Межправительственного комитета двух стран, форуме по инвестиционному сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом и некоторых других важных мероприятиях.

Стороны также рассмотрят ход реализации соглашений высокого уровня и механизмов сотрудничества во всех областях, включая политику, дипломатию, безопасность и оборону, инвестиции, торговлю, культуру и образование. Они намерены преодолеть трудности, препятствия и нерешенные проблемы (если таковые имеются) в реализации определенных программ и проектов, а также создать новый импульс, особенно в области экономических связей, тем самым развивая двустороннее партнерство все более существенным и эффективным образом и продвигая вьетнамско-лаосскую дружбу, особую солидарность и всеобъемлющее сотрудничество.

Визит проходит в условиях плодотворного развития двустороннего сотрудничества, когда достигнутые лидерами партий и правительств договоренности, а также совместные заявления эффективно реализуются во всех областях, способствуя сохранению темпов роста отношений.

Поездка имеет большое значение, поскольку подтверждает тесную связь между двумя сторонами, правительствами и народами, демонстрируя особые характеристики отношений и совместные усилия по их поддержанию.

2023 год стал свидетелем значительных достижений в области вьетнамско-лаосского сотрудничества во всех сферах, способствуя обеспечению стабильного развития каждой из стран, а также консолидации и укреплению их великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества.

Лаос всегда занимает первое место среди 79 стран и территорий, в которые Вьетнам инвестировал, и Вьетнам остается ведущим инвестором в Лаосе.

Две страны совместно работают над устранением препятствий на пути экономического и торгового сотрудничества, развитием транспортной инфраструктуры, а также сотрудничества в области энергетики, телекоммуникаций и туризма.

ИЖВ/ВИА

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Премьер-министры Вьетнама и Лаоса сопредседательствуют на двусторонней конференции по инвестиционному сотрудничеству в Ханое

Премьер-министры Вьетнама и Лаоса сопредседательствуют на двусторонней конференции по инвестиционному сотрудничеству в Ханое

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его лаосский коллега Сонексай Сипхандон 7 января в Ханое провели конференцию по инвестиционному сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом в рамках визита последнего во Вьетнам.
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