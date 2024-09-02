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Премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил ход реализации ряд ключевых проектов в Дананге

В первой половине дня 1 сентября, продолжая свою рабочую программу в Дананге, премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил ход реализации ряда ключевых проектов в этом городе.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь осматривает проект мелиорации моря в городе Дананг. Фото: ВИA  
Осматривая исследовательский проект по мелиорации моря, обслуживающий зону свободной торговли города Дананг на улице Нгуентаттхань премьер-министр Фам Мин Тьинь подчеркнул, что создание зон свободной торговли в центре города Дананг должно служить только развитию торговли, бизнеса, сферы услуг и туризма, при этом в зоне не должно быть жилой недвижимости. Он согласился с тем, что план строительства зоны свободной торговли на море позволяет сэкономить время и средства по сравнению со строительством на суше, а также оптимизировать морское пространство для развития.
Создание зон свободной торговли в Дананге - это новая политика, которая является частью резолюции Национального собрания 136/2024/QH15 о пилотировании некоторых специальных механизмов и политик для центрального города.

Город Дананг должен изучить опыт международных партнеров и согласовать его с условиями местности и Вьетнама в целом, сказал он, попросив город продолжить изучение использования засыпных материалов, а также четко определить функции зоны.

Что касается другой зоны свободной торговли площадью 90 гектаров в туристическом районе Бана - Шуоймо в уезде Хоаванг, премьер-министр Фам Минь Тьинь приказал городу Дананг пересмотреть планирование зоны развития торговли и услуг, изучить ее взаимосвязь с другими зонами свободной торговли с точки зрения мягких, жестких и управленческих связей, а также социально-экономического развития города, чтобы они дополняли друг друга, а не конкурировали.

В то же утро премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал ход строительства порта Льенчиеу, 11-километрового порта Хоальен – Шоссе Туйлоан в уезде Хоаванг, часть скоростной автомагистрали Север-Юг и развязка, соединяющая шоссе Дананг – Куангнгай, Хоальен – Шоссе Туйлоан и национальное шоссе 14B в уезде Хоаванг.

Похвалив город за темпы строительства, премьер-министр призвал компетентные стороны ускорить работы, чтобы шоссе было введено в эксплуатацию до 30 августа следующего года, способствуя реализации поставленной 13-м всевьетнамским партийным съездом цели - построить к 2025 году 3000 километров шоссе для быстрого и устойчивого социально-экономического развития и обеспечения лучших средств к существованию для населения.

Также в рамках рабочей поездки в город Дананг премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил школу «Надежда» - учебное заведение-интернат, созданное корпорацией FPT для детей, потерявших родителей в результате катастрофы COVID-19. Он попросил предприятие уделять должное внимание обучению всесторонним знаниям и новым направлениям, а также заботе о детях. Он также выразил надежду, что ученики будут стараться изо всех сил и станут хорошими гражданами, чтобы внести свой вклад в развитие страны.

ИЖВ/ВИА

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