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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел 2-е заседание руководящего комитета по ликвидации временного жилья
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, возглавляющий комитет, подчеркнул, что 2025 год имеет особое значение и является годом ускорения и прорывов для успешного выполнения 5-летнего плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Это также год, отмеченный множеством важных национальных событий, таких как 95-я годовщина основания Коммунистической партии Вьетнама, 80-я годовщина основания страны, 50-я годовщина освобождения Юга и национального воссоединения, 135-летие со дня рождения президента Хо Ши Мина, а также движения соревнований в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва.
Поэтому успешная реализация программы имеет огромное значение, поскольку помогает реализовать политику партии и отражает присущую режиму доброту - обеспечить народу процветающую и счастливую жизнь и гарантировать, что никто не останется позади. Эта инициатива ставит социальный прогресс, справедливость и защиту окружающей среды выше простого экономического роста.
Кроме того, программа отражает твердую приверженность, значительные усилия и решительные действия министерств, секторов населенных пунктов по мобилизации ресурсов и организации выполнения программы, а также демонстрирует активное участие всей политической системы, особенно на низовом уровне.
С момента первого заседания центрального руководящего комитета, состоявшегося 10 ноября 2024 года, в стране было построено и сдано более 44 000 домов, и в настоящее время ведется строительство 34 200 единиц жилья. До конца 2025 года необходимо построить около 240 000 домов, что потребует дополнительных усилий со стороны всех уровней и секторов.
Глава правительства попросил участников оценить ход реализации программы в министерствах, ведомствах и в населенных пунктах, поделиться опытом и извлеченными уроками, а также откровенно признать причины недостатков.
Кроме того, они должны прояснить трудности и препятствия, предложить ключевые и прорывные задачи и решения для обеспечения завершения программы в 2025 году, следуя принципу «5 понятности»: понятные люди, понятные задачи, понятная ответственность, понятные сроки, понятные результаты.