Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел церемонию встречи японского коллеги

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и премьер-министр Японии Кисида Фумио принимают почетный караул на церемонии встречи. Фото: ВИА

1 мая в Президентском дворце в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь провел официальную церемонию встречи премьер-министра Японии Кисиды Фумио и высокопоставленной делегации правительства Японии, которые находятся здесь с официальным визитом с 30 апреля по1 мая.

После церемонии главы двух правительств посадили деревья на память на территории Дома правительства.

Затем они проходят в конференц-зал, чтобы провести переговоры.

Это первый визит Кисиды во Вьетнам через шесть месяцев после его вступления в должность и через пять месяцев после официального визита в Японию премьер-министра Фам Минь Тьиня.

Визит премьер-министра Японии проходит в период, когда вьетнамско-японское обширное стратегическое партнерство активно развивается во всех областях. Две страны активно готовятся к мероприятиям, приуроченным к 50-летию установления дипломатических отношений в 2023 году.

В ходе визита, помимо переговоров со своим вьетнамским коллегой, премьер-министр Кисида должен почтить память президента Хо Ши Мина в его мавзолее, нанести визиты генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и президенту Нгуен Суан Фуку, а также встретится с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Он также примет участие в конференции, посвященной вьетнамско-японскому сотрудничеству в области промышленной реформы и цифровой трансформации.

Это первый визит Кисиды во Вьетнам через шесть месяцев после его вступления в должность и через пять месяцев после официального визита в Японию премьер-министра Фам Минь Тьиня.

Визит премьер-министра Японии проходит в период, когда вьетнамско-японское обширное стратегическое партнерство активно развивается во всех областях. Две страны активно готовятся к мероприятиям, приуроченным к 50-летию установления дипломатических отношений в 2023 году.

В ходе визита, помимо переговоров со своим вьетнамским коллегой, премьер-министр Кисида должен почтить память президента Хо Ши Мина в его мавзолее, нанести визиты генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и президенту Нгуен Суан Фуку, а также встретится с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Он также примет участие в конференции, посвященной вьетнамско-японскому сотрудничеству в области промышленной реформы и цифровой трансформации.



