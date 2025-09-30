НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем
Глава правительства Вьетнама предложил Германии продолжать эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), в скорейшие сроки ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), создать более благоприятные условия для расширения инвестиционного и делового сотрудничества между предприятиями двух стран; вывести на уровень нового столпа двустороннего сотрудничества науку, технологии и инновации.
Федеральный канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что Германия высоко ценит стратегическое партнёрство с Вьетнамом, выразил желание и далее расширять сотрудничество с Вьетнамом в таких стратегических сферах, как «зелёная» экономика, энергетический переход, циркулярная экономика, вспомогательные отрасли промышленности и логистические услуги. Канцлер также передал соболезнования и интересовался ситуацией с наводнениями и преодолением последствий стихийных бедствий во Вьетнаме.
В духе искренности, откровенности и доверия стороны выразили удовлетворение позитивными результатами в отношениях двух стран в последнее время, особенно в сферах экономики, торговли и инвестиций, науки и технологий, энергетического перехода, образования, подготовки кадров и трудовых ресурсов.
Стороны договорились в ближайшее время вывести двусторонние отношения на более высокий уровень, продолжать активизировать обмен визитами на высшем уровне, эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, а также содействовать созданию совместных рабочих групп в области экономики, политики и труда. Два Премьер-министра согласились ещё более углублять сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, «зелёные» финансы, возобновляемая энергетика, цифровая трансформация и устойчивое развитие, вспомогательные отрасли промышленности, цифровая экономика, фармацевтика, химическая промышленность, транспорт.
Стороны также подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие в рамках отношений АСЕАН – ЕС, а также на международных и региональных форумах.
Они обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес; подтвердили приверженность решению споров исключительно мирными средствами на основе международного права; подчеркнули важность международного сотрудничества и региональной интеграции ради мира, стабильности и устойчивого развития.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также предложил Германии и впредь создавать благоприятные условия для стабильной жизни и интеграции вьетнамской общины в Германии, чтобы они могли активно вносить вклад в развитие страны пребывания, а также в укрепление дружбы между двумя государствами; одновременно продвигать программы профессионального обучения и приёма на работу высококвалифицированных специалистов из Вьетнама в Германию в соответствии с потребностями рынка труда обеих стран.
По этому случаю главы правительств взаимно пригласили друг друга с официальными визитами в удобное время для продолжения обмена мерами по углублению и повышению эффективности двустороннего сотрудничества.