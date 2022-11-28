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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел телефонный разговор с премьер-министром Франции Элизабет Борн
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь передал поздравления от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Нгуен Суан Фука и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ президенту Эммануэлю Макрону и высокопоставленным руководителям Франции, он также поприветствовали предстоящий официальный визит во Вьетнам председателя Сената Франции Жерара Ларше.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь еще раз поздравил г-жу Элизабет Борн с ее назначением на пост премьер-министра Франции, подтвердив, что Вьетнам придает большое значение своим отношениям с Францией, важным членом ЕС и стратегическим партнером Вьетнама.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил правительство и народ Франции за 5,5 миллионов доз вакцины, подаренной Францией и способствовавшей преодолению Вьетнамом пандемии COVID-19.
Со своей стороны Элизабет Борн поздравила Вьетнам с достижениями в восстановлении экономики и развитии после пандемии COVID-19 и предложила двум странам тесно сотрудничать, чтобы сделать вьетнамско-французское стратегическое партнерство более глубоким, практическим и эффективным путем обмена делегациями на всех уровнях, в том числе высокого уровня, реализации существующих механизмов сотрудничества и активизации деятельности по сотрудничеству для празднования важных вех в двухсторонних отношениях в 2023 году.
Два премьер-министра подтвердили, что экономическое сотрудничество играет ключевую роль в стратегическом партнерстве Вьетнама и Франции, обсудили реализацию ключевых экономических проектов, особенно проект городской железной дороги Ньон-ж/д станция Ханой.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Францию создать условия для доступа сезонной сельскохозяйственной продукции Вьетнама на французский рынок, в то же время он предложил Франции в ближайшее время завершить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), и способствовать тому, чтобы Европейская комиссия (ЕК) сняла «желтую карту» для вьетнамских морепродуктов.
Элизабет Борн выразила желание укреплять сотрудничество с Вьетнамом в сферах цифровой экономики, цифровой трансформации, инфраструктуры и особенно возобновляемых источников энергии, содействуя полной и эффективной реализации Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).
Два премьер-министра также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и подтвердили свою постоянную тесную координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил динамичную политику Франции в Индо-Тихоокеанском регионе и поддержал активную роль Франции в реагировании на общие вызовы в регионе.
Два премьер-министра в очередной раз подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, а также разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом, Конвенцией Организации Объединенных Наций о морском праве 1982 г. (ЮНКЛОС 1982 г.).
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил премьер-министра Франции Элизабет Борн посетить Вьетнам. Премьер-министр Франции приняла приглашение.