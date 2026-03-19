Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Премьер-министром Алжира Сифи Гриеб (Фото: ВИА)

В ходе беседы Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал тёплые приветствия и приглашение от Генерального секретаря То Лам и руководства Вьетнама Президенту, Премьер-министру и другим высокопоставленным лидерам Алжира посетить Вьетнам в ближайшее время.

С удовлетворением отметив успешные результаты своего визита в Алжир в ноябре 2025 года, особенно повышение отношений между двумя странами до уровня стратегического партнёрства, Фам Минь Тьинь подчеркнул, что всегда будет помнить искренние чувства руководства и народа Алжира к Вьетнаму и поколениям его лидеров.

Опираясь на важный импульс, создаваемый рамками стратегического партнёрства, и прочную основу традиционной дружбы, Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сторонам оперативно и эффективно реализовать достигнутые договорённости, в кратчайшие сроки согласовать программу действий по реализации стратегического партнёрства, особенно в таких приоритетных сферах, как инвестиционное сотрудничество, разведка и добыча нефти и газа, нефтепереработка, развитие торговли, исследование возможностей выращивания вьетнамской сельскохозяйственной продукции в Алжире, оборонное сотрудничество, возобновляемая энергетика, наука и технологии, цифровая трансформация…

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил обеспокоенность развитием конфликта на Ближнем Востоке, а также его серьёзными последствиями для мировой экономики, включая Вьетнам. Исходя из принципов солидарности для укрепления силы, сотрудничества для создания ценности, диалога для укрепления доверия и совместного развития, он предложил Алжиру оказать поддержку Вьетнаму в обеспечении энергетической безопасности посредством поставок сырой нефти и газа в условиях перебоев в поставках, а также координировать эффективную реализацию соглашений между Вьетнамскои корпорациеи по разведке и добыче нефти и газа (PVEP) и Sonatrach.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Премьер-министром Алжира Сифи Гриеб (Фото: ВИА)

Премьер-министр Алжира Сифи Гриеб, выразив удовлетворение телефонным разговором с Премьер-министром Фам Минь Тьинем, поблагодарил за тёплые слова и передал приветствия от Президента Алжира Абдельмаджид Теббун Генеральному секретарю То Ламу и другим руководителям Вьетнама.

Подчеркнув историческое значение визита Премьер-министра Фам Минь Тьиня в ноябре 2025 года, Сифи Гриеб отметил, что, опираясь на исторические связи двух дружественных стран, Алжир будет способствовать укреплению энергетической безопасности Вьетнама и выразил решимость активно реализовывать достигнутые договорённости, являющиеся важным этапом в развитии двусторонних отношений, особенно в сферах инвестиций, торговли, сельского хозяйства, энергетики и культуры.

Отметив, что обе страны разделяют общие ценности мира, солидарности, равенства и совместного развития, Премьер-министр Алжира высоко оценил добрую волю, ответственность и подход Вьетнама к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и в других регионах, выразив готовность координировать усилия с Вьетнамом для призыва сторон к прекращению огня, деэскалации и поиску мирных решений глобальных конфликтов.