Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Премьер-министрами Катара и Кувейта

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит телефонный разговор с Премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. (Фото: ВИА)

Вечером 9 марта Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Премьер-министром и Министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом Аль-Тани.



В ходе разговора Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал слова приветствия от Генерального секретаря То Лама и руководителей Вьетнама эмиру и руководству Катара. Он также выразил глубокую обеспокоенность развитием нынешнего конфликта на Ближнем Востоке и выразил солидарность с трудностями и вызовами, с которыми сталкивается население региона.



Премьер-министр высоко оценил посреднические усилия Катара по мирному урегулированию противоречий и конфликтов на Ближнем Востоке и выразил надежду, что Катар совместно с заинтересованными сторонами будет проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряжённости.



Подчеркнув, что Вьетнам выступает против применения силы и нападений на суверенные государства, особенно на объекты гражданской инфраструктуры, приводящих к гибели мирных жителей, Премьер-министр призвал искать мирные решения для региона на основе уважения международного права, Устава ООН и законных интересов всех сторон. Он подтвердил готовность Вьетнама участвовать в совместных усилиях международного сообщества, включая АСЕАН, по поиску мирного решения нынешнего конфликта.



В условиях осложняющейся ситуации Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Правительство Катара и предложил продолжать уделять внимание обеспечению безопасности вьетнамских граждан в Катаре, а также создавать благоприятные условия для транзита граждан Вьетнама через территорию Катара. Премьер-министр Катара подтвердил, что безопасность граждан Вьетнама будет обеспечиваться "так же, как и граждан Катара".



Что касается энергетического сотрудничества между двумя странами в нынешних условиях, Премьер-министр Катара отметил, что страна прилагает усилия для полного выполнения своих обязательств и контрактов с партнёрами и готова тесно сотрудничать для содействия обеспечению энергетической стабильности во Вьетнаме.



Премьер-министр и Министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль-Тани также подчеркнул, что Катар придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и стремится расширять сотрудничество во всех сферах. Оба руководителя договорились продвигать реализацию ряда мер по повышению эффективности сотрудничества между двумя странами, особенно в таких областях, как инвестиции, торговля, энергетический переход, финансовые инвестиции в Международный финансовый центр во Вьетнаме, продвижение переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), цифровая трансформация и развитие халяльной индустрии.

Ранее, во второй половине дня 9 марта Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Премьер-министром Государства Кувейт шейхом Ахмедом Абдуллой Аль-Ахмедом Аль-Сабахом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе и двусторонние отношения между Вьетнамом и Кувейтом.



В ходе разговора Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал слова приветствия от Генерального секретаря То Лама и руководителей Вьетнама эмиру и высшему руководству Кувейта.



Напомнив о тёплом приёме, оказанном эмиром, премьер-министром, высшим руководством и народом Кувейта высокопоставленной делегации Вьетнама во время официального визита Премьер-министра Вьетнама в ноябре 2025 года, Премьер-министр предложил сторонам продолжать уделять внимание реализации достигнутых договорённостей и содействовать дальнейшему развитию Стратегического партнёрства между Вьетнамом и Кувейтом, придавая ему всё более практический и эффективный характер.



Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность развитием текущего конфликта на Ближнем Востоке и выразил солидарность с трудностями, с которыми сталкивается народ региона. Он высоко оценил и выразил надежду, что Кувейт и соответствующие страны продолжат проявлять сдержанность, активизируют усилия по снижению напряжённости и поиску мирного решения для региона на основе уважения международного права, Устава ООН и обеспечения законных интересов всех сторон. Вьетнам готов внести активный вклад в этот процесс.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит телефонный разговор с Премьер-министром Кувейта шейхом Ахмадом Абдуллой Аль-Ахмедом Аль-Сабахом. (Фото: ВИА)

Премьер-министр Кувейта шейх Ахмед Абдулла Аль-Ахмед Аль-Сабах выразил благодарность Премьер-министру Фам Минь Тьиню и руководству Вьетнама за проявленную солидарность с трудностями народа Кувейта в нынешних условиях, а также высоко оценил роль, добрую волю и ответственность Вьетнама в содействии поиску мирных решений на Ближнем Востоке.



В условиях осложняющейся ситуации конфликта Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Правительство Кувейта и предложил продолжить поддержку в обеспечении безопасности и защиты граждан Вьетнама в Кувейте, а также содействовать эвакуации вьетнамских граждан при необходимости. Премьер-министр Кувейта подтвердил готовность координировать действия по обеспечению безопасности граждан Вьетнама в Кувейте и создавать условия для их эвакуации в случае необходимости.



В ответ на предложение Премьер-министра Фам Минь Тьиня Премьер-министр Кувейта согласился координировать действия с соответствующими партнёрами для рассмотрения возможности дальнейших поставок сырой нефти во Вьетнам, а также поддержал активизацию энергетического сотрудничества между двумя странами в ближайшее время.



Оба премьер-министра договорились продолжить поручать министерствам и ведомствам реализацию результатов официального визита Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Кувейт в ноябре 2025 года и выразили решимость преобразовать достигнутые в ходе визита договорённости и обязательства в конкретные и практические проекты сотрудничества, особенно в таких сферах взаимного интереса и преимуществ, как энергетика, продовольственная безопасность, халяльная индустрия и туризм.