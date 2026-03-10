Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Президентом ОАЭ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит телефонный разговор с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохаммедом бин Заедом Аль-Нахайяном. (Фото: ВИА)



Вечером 9 марта Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохаммедом бин Заедом Аль-Нахайяном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе и вопросы развития отношений между Вьетнамом и ОАЭ.



В ходе разговора Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал слова приветствия от Генерального секретаря То Лама и руководителей Вьетнама Президенту и руководству ОАЭ.



Выразив солидарность с трудностями, с которыми сталкивается население региона в условиях нынешнего конфликта, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что ОАЭ совместно с заинтересованными сторонами продолжат проявлять сдержанность, избегать эскалации напряжённости и содействовать диалогу и переговорам с целью прекращения конфликта и достижения мирного решения на основе международного права и Устава ООН. Он подчеркнул, что Вьетнам готов координировать действия с ОАЭ и странами региона для продвижения мирных решений конфликта.



Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заед отметил, что считает Вьетнам и лично Премьер-министра Фам Минь Тьиня близкими друзьями, поблагодарил Премьер-министра за проведённый разговор и высоко оценил готовность Вьетнама вносить ответственный вклад в поиск решений проблем на Ближнем Востоке.



Президент ОАЭ подчеркнул стремление укреплять отношения с Вьетнамом и готовность совместно работать над дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества. Он предложил руководителям двух стран активизировать контакты и расширять взаимодействие на различных уровнях.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Правительство ОАЭ и выразил надежду на дальнейшую поддержку в обеспечении безопасности граждан Вьетнама в ОАЭ, а также на создание благоприятных условий для эвакуации и транзита вьетнамских граждан через территорию страны при необходимости. Президент шейх Мохаммед бин Заед подтвердил готовность приложить максимальные усилия для обеспечения безопасности и содействовать возвращению граждан Вьетнама на родину в любое время при необходимости.



Выразив обеспокоенность влиянием конфликта на энергетическую безопасность, два лидера договорились усилить сотрудничество в обеспечении энергетической стабильности. Подчёркивая особое значение отношений с Вьетнамом, Президент ОАЭ отметил готовность максимально поддержать как краткосрочные, так и долгосрочные энергетические потребности Вьетнама. Лидеры назначили контактные пункты для координации и оперативной реализации достигнутых договорённостей.



В ходе телефонного разговора стороны также подробно обсудили ряд конкретных мер по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, особенно в областях, представляющих взаимный интерес и обладающих потенциалом для обеих сторон, включая финансовые инвестиции в Международный финансовый центр во Вьетнаме, продвижение ключевых инвестиционных проектов в сфере высоких технологий, инфраструктуры и логистики, а также ускорение переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с целью как можно скорее достичь цели двустороннего товарооборота в 10 млрд долларов США.



По этому случаю Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приглашение Генерального секретаря То Лама Президенту и руководству ОАЭ посетить Вьетнам с визитом сразу после стабилизации ситуации.