Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Марио Драги

Премьер-министр Фам Минь Тьинь во время телефонных переговоров со своим итальянским коллегой Марио Драги 20 апреля. Фото: ВИА

Во второй половине дня 20 апреля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги.

В дружественной и сердечной атмосфере премьер-министры двух стран выразили свою радость в связи с развитием вьетнамско-итальянского стратегического партнерства за последнее время.

Лидеры двух стран договорились укреплять обмены делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, и продолжать содействовать повышению эффективности Программы действий по реализации Стратегического партнерства на 2021–2023 годы, механизмов сотрудничества, в том числе скорейшей организации 4-й Политической консультации, 7-го совмещенного комитета по экономическому сотрудничеству, подготовку к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства Вьетнам-Италия в 2023 году.

Обе стороны рады видеть, что после почти двух лет реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) двусторонний торговый обмен достиг очень положительных результатов.

В 2021 году, несмотря на влияние эпидемии COVID-19, двусторонний товарооборот достиг 5,6 млрд. долл. США, что на 20% больше, чем в 2020 году.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил внесение Италией Вьетнама в список приоритетов сотрудничества в области торговли и инвестиций в период после 2020 года; пообещал создать все благоприятные условия для итальянского бизнеса для расширения инвестиций во Вьетнам.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Италии в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций ЕС-Вьетнам (EVIPA), поддержать и содействовать Вьетнаму в снятии желтой карты ЕС с вьетнамских морепродуктов (ННН), а также в ближайшее время признать вакцинные паспорта и создать благоприятные условия для вьетнамских товаров для доступа на рынок, особенно сельскохозяйственных продуктов, продуктов питания и сезонных фруктов, такие как манго, драгонфрут, личи...

Премьер-министр Марио Драги согласился с предложениями и инициативами премьер-министра Фам Минь Тьиня по углублению вьетнамо-итальянского стратегического партнерства в ближайшее время; выразил благодарность Вьетнаму за поддержку медицинских масок в период, когда Италия сталкивается с наибольшими трудностями из-за эпидемии COVID-19.

Премьер-министр Марио Драги пообещал, что правительство Италии подтолкнет парламент Италии к скорейшей ратификации Соглашения EVIPA; подтвердил, что итальянские компании хотят продолжать инвестировать во Вьетнам в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, управления водными ресурсами, инноваций...

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Италию за активное сотрудничество в решении недавнего дела о мошенничестве с рядом вьетнамских экспортеров кешью. Премьер-министр Марио Драги подтвердил, что Италия очень обеспокоена этим инцидентом, дал указание властям не допускать передачи груза третьим лицам и продолжать расследование и доведение дела до суда.

По этому поводу премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил искреннюю благодарность премьер-министру, правительству и народу Италии за своевременную поставку более 2,8 млн. доз вакцины «AstraZeneca» против COVID-19 Вьетнаму через механизм COVAX.

Во время телефонного разговора премьер-министр Фам Минь Тьинь поделился твердой приверженностью Вьетнама на недавнем саммите COP26 по сокращению выбросов парниковых газов, переходу к зеленой экономике замкнутого цикла с целью достижения целевого уровня чистых нулевых выбросов к 2050 году.

Премьер-министр попросил Италию, как важного члена G7 и ЕС, поддержать Вьетнам в доступе к финансам и технологиям для реагирования на изменение климата, программ цифровой трансформации, «зеленой экономики» и т. д. возобновляемых источников энергии, включая поддержку создания справедливого партнерство с Вьетнамом в области энергетического перехода. Премьер-министр Италии высоко оценил обязательства Вьетнама на COP26, подтвердив свою готовность поддержать Вьетнам в области справедливого энергетического перехода.

Два премьер-министра договорились тесно сотрудничать на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Азиатско-Европейское совещание (АСЕМ) и в рамках отношений АСЕАН-ЕС. Премьер-министр Италии высоко оценил тот факт, что власти двух стран тесно сотрудничают в организации «Диалога АСЕАН-Италия по субрегиональному сотрудничеству» в области устойчивого развития, управления водными ресурсами и реагирования на стихийные бедствия, связанного с продвижением региональных и субрегиональных соединений.

Два лидера обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе проблему Восточного моря и важность урегулирования споров мирными средствами на основе международного права и Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву UNCLOS 1982.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил премьер-министра Марио Драги в ближайшее время посетить Вьетнам с официальным визитом. Премьер-министр Марио Драги с радостью принял и пригласил премьер-министра Фам Минь Тьиня посетить Италию в подходящее время.



