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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл телефонные переговоры с Премьер-министром Малайзии
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия лично Премьер-министра Анвара Ибрагима, а также Малайзии в целом в качестве Председателя АСЕАН по содействию урегулированию напряжённости на границе между Камбоджей и Таиландом. В особенности он отметил организацию встречи Премьер-министра Камбоджи и исполняющего обязанности Премьер-министра Таиланда 28 июля, в ходе которой было достигнуто соглашение о прекращении огня — важный первый шаг на пути к сдерживанию эскалации конфликта между двумя странами.
Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам всегда поддерживает и готов участвовать в усилиях АСЕАН в целом, а также координироваться с председательствующей страной — Малайзией — в решении региональных проблем и в укреплении внутриблокадной солидарности.
Что касается двустороннего сотрудничества, оба Премьер-министра договорились продолжать обмен мнениями, укреплять доверие и координацию, а также реализовывать меры по дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства.
Особое внимание будет уделено содействию сотрудничеству в области инноваций, науки и технологий, энергетики, передаче электроэнергии между Вьетнамом, Малайзией и Сингапуром с целью формирования энергетической сети АСЕАН. Стороны также договорились ускорить подписание Соглашения о торговле рисом, чтобы Вьетнам мог содействовать обеспечению продовольственной безопасности Малайзии.