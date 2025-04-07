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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел телефонные переговоры с малазийским коллегой
В ходе разговора премьер-министр Анвар Ибрагим сообщил премьер-министру Фам Минт Тьиню, что Малайзия, как председатель АСЕАН до 2025 года, проведет 10 апреля встречу министров экономики АСЕАН, целью которой будет оценка текущей ситуации и изучение мер по укреплению внутриблоковых связей и сотрудничества в связи с недавно объявленной тарифной политикой США.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил усилия Вьетнама в переговорах с США, в том числе недавний телефонный разговор генерального секретаря партии То Лама с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 4 апреля. Их беседа была посвящена разрешению препятствий и развитию экономического и торгового сотрудничества в направлении справедливой и устойчивой торговли, уравновешивающей интересы всех сторон.
Вьетнам рассматривает возможность снижения импортных тарифов до 0% на товары из североамериканской страны, одновременно требуя аналогичного режима для вьетнамского экспорта на американский рынок. Лидеры также обсудили возможность подписания двустороннего соглашения для официального закрепления этих обязательств, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, добавив, что заместитель премьер-министра Хо Дык Фок отправится в США для участия в конкретных обсуждениях по этому вопросу.
Глава вьетнамского правительства приветствовал инициативу Малайзии по организации встречи министров экономики стран АСЕАН и подтвердил участие в ней министра промышленности и торговли.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия Малайзии по урегулированию проблемы Мьянмы, особенно ее эффективную поддержку, высокое чувство ответственности и активную роль в координации совместных действий АСЕАН по оказанию помощи Мьянме в восстановлении после недавнего землетрясения.
Он также поделился информацией об оперативной помощи, оказанной Вьетнамом Мьянме после землетрясения, включая отправку более 100 спасателей вместе с медицинским оборудованием и медикаментами, а также предоставление помощи в размере 300 000 долларов США. Он подтвердил, что Вьетнам будет продолжать активно поддерживать Малайзию и других членов АСЕАН, готовый служить посредником в общих усилиях по продвижению диалога и национального примирения в Мьянме.
Лидеры двух стран также договорились продолжать обсуждения, укреплять доверие и координировать меры по дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, стабильности и процветания обеих стран, региона и всего мира.