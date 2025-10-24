НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл совещание по принятию новой резолюции о социальном жилье
В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, министры и руководители центральных ведомств, а также представители 17 регионов с острой потребностью в социальном жилье, ассоциации и крупные девелоперские компании, имеющие опыт работы на рынке недвижимости.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что правительство уже утвердило резолюцию о реализации проекта по строительству не менее 1 миллиона единиц социального жилья для граждан с низким доходом, рабочих и специалистов в сфере науки и технологий в период 2021–2030 годов. В рамках этого плана к концу 2025 года планируется завершить строительство более 100 тысяч квартир.
На данный момент по всей стране реализуется 696 проектов социального жилья общей вместимостью около 640 тысяч квартир. Премьер-министр подчеркнул, что это положительный результат, однако он всё ещё далёк от удовлетворения реального спроса, и необходимо прилагать больше усилий.
Фам Минь Тьинь призвал участников совещания детально обсудить меры и задачи, направленные на ускорение и устойчивое развитие социального жилья, чтобы по итогам заседания подготовить новую резолюцию правительства по данному вопросу.
Он подчеркнул, что в резолюции должны быть предусмотрены механизмы и политики, обеспечивающие максимальную выгоду для всех сторон: эффективное государственное управление, активную роль местных властей, условия для привлечения предприятий к строительству, а также широкий доступ граждан к социальному жилью и диверсификацию кредитных источников.
Премьер-министр также отметил, что отбор предприятий для реализации проектов должен проводиться на основе чётких, прозрачных критериев, способствующих честной конкуренции и социальной ответственности бизнеса. Компании, участвующие в таких программах, должны учитывать реальные возможности и нужды людей, для которых строится жильё.
Населенные пункты, по его словам, должны иметь план развития социального жилья, соответствующий другим сегментам жилья, обеспечивающий равенство всех сегментов жилья с точки зрения транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций, электроснабжения, водоснабжения, культуры, здравоохранения, образования и т. д.; в то же время инвестировать в инфраструктуру для развития городских территорий и жилищного строительства в слаборазвитых районах.
Особое внимание следует уделять тому, чтобы политика в сфере социального жилья и её реализация были максимально удобны для покупателей социального жилья и не приводили к искажению самой политики.