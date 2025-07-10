Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл совещание по вопросам земельной политики и законодательства

Утром 10 июля член Политбюро, секретарь Парткомитета Правительства, Премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавил совещание Парткомитета Правительства по подведению итогов трёх лет реализации Резолюции №18-NQ/TW и одного года применения Закона о земле 2024 года, а также для обсуждения предложений по корректировке и дополнению некоторых положений Резолюции 18-NQ/TW как основы для внесения изменений в Закон о земле.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
В своём вступительном слове Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что земельная политика и законодательство оказывают всеобъемлющее влияние на всё население страны. За три года реализации Резолюции №18-NQ/TW и один год применения Закона о земле 2024 года земельная политика была последовательно реализована и достигла положительных результатов. Эти нормы постепенно входят в повседневную практику, помогают устранить затруднения, повысить эффективность государственного управления, способствуют социально-экономическому развитию, обеспечению национальной обороны, безопасности и устойчивому развитию страны, а также укрепляют доверие граждан, предпринимателей и инвесторов.

Однако, по словам Премьер-министра, наряду с достигнутыми результатами, в земельной политике и законодательстве сохраняются определённые ограничения и несоответствия. Некоторые положения ещё не отвечают новым задачам административной реформы на местном уровне, а также не в полной мере соответствуют требованиям развития страны на современном этапе.

Премьер-министр подчеркнул, что понимание роли и значения земли в социалистически ориентированной рыночной экономике, а также роли государства как представителя собственника и единого органа управления в этой сфере остаётся неполным и не всегда единообразным. Земельное законодательство до сих пор остаётся несогласованным и часто подвержено изменениям и дополнениям; вопросы инвестирования, планирования, рационального распределения и устранения затруднений с целью эффективного использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития страны всё ещё недостаточно проработаны и на практике могут оставаться без должного внимания.

Следуя указаниям Политбюро, Парткомитета Правительства проводит комплексную оценку трёх лет реализации Резолюции 18-NQ/TW и одного года действия Закона о земле 2024 года с целью выработки предложений по корректировке Резолюции как основы для дальнейшего изменения Закона.

Отметив, что эта задача имеет важное и срочное значение, требует быстрого исполнения, но при этом должна соответствовать требованиям по качеству, чтобы устранить затруднения и создать механизмы для эффективного использования земельных ресурсов, Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал участников совещания к активной дискуссии, согласованию и доработке отчётных материалов для представления в Политбюро и последующего обсуждения на Центральном исполнительном комитете. В частности, речь идёт о предложениях по корректировке и дополнению ряда взглядов, задач и решений, на которых будет строиться новое законодательство о земле.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

30 лет нормализации вьетнамско-американских отношений: доверие как движущая сила двустороннего сотрудничества

30 лет нормализации вьетнамско-американских отношений: доверие как движущая сила двустороннего сотрудничества

По случаю 30-летия нормализации отношений между Вьетнамом и США (11 июля 1995 года – 11 июля 2025 года по времени США, то есть 12 июля 1995 года -12 июля 2025 года по времени Вьетнама), Доктор Нгуен Хонг Хай дал интервью корреспонденту ВИА в Вашингтоне о развитии отношений между двумя бывшими противниками и перспективах двустороннего сотрудничества в будущем.
ПОДРОБНЕЕ

Top