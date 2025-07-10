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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл совещание по вопросам земельной политики и законодательства
Однако, по словам Премьер-министра, наряду с достигнутыми результатами, в земельной политике и законодательстве сохраняются определённые ограничения и несоответствия. Некоторые положения ещё не отвечают новым задачам административной реформы на местном уровне, а также не в полной мере соответствуют требованиям развития страны на современном этапе.
Премьер-министр подчеркнул, что понимание роли и значения земли в социалистически ориентированной рыночной экономике, а также роли государства как представителя собственника и единого органа управления в этой сфере остаётся неполным и не всегда единообразным. Земельное законодательство до сих пор остаётся несогласованным и часто подвержено изменениям и дополнениям; вопросы инвестирования, планирования, рационального распределения и устранения затруднений с целью эффективного использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития страны всё ещё недостаточно проработаны и на практике могут оставаться без должного внимания.
Следуя указаниям Политбюро, Парткомитета Правительства проводит комплексную оценку трёх лет реализации Резолюции 18-NQ/TW и одного года действия Закона о земле 2024 года с целью выработки предложений по корректировке Резолюции как основы для дальнейшего изменения Закона.
Отметив, что эта задача имеет важное и срочное значение, требует быстрого исполнения, но при этом должна соответствовать требованиям по качеству, чтобы устранить затруднения и создать механизмы для эффективного использования земельных ресурсов, Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал участников совещания к активной дискуссии, согласованию и доработке отчётных материалов для представления в Политбюро и последующего обсуждения на Центральном исполнительном комитете. В частности, речь идёт о предложениях по корректировке и дополнению ряда взглядов, задач и решений, на которых будет строиться новое законодательство о земле.