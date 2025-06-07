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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с эстонскими предприятиями для содействия реализации проектов во Вьетнаме

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках официального визита в Эстонскую Республику во второй половине дня 6 июня по местному времени Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу и рабочее совещание с рядом крупных экономических групп Эстонии с целью продвижения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Евгения Кабанова, председателя правления группы компаний Bolt — ведущего технологического холдинга Эстонии, специализирующегося на услугах передвижения и доставки. Фото: ВИА  
На встрече с руководителями корпорации Bolt Евгений Кабанов, президент по глобальной государственной политике, и Эйрини Зафериату, вице-президент корпорации, а также их коллеги сообщили, что в настоящее время корпорация осуществляет деятельность более чем в 55 странах, включая Таиланд и Малайзию, объединяет 4,5 млн водителей и обслуживает свыше 200 млн клиентов.

Глава правительства Вьетнама тепло приветствовал усилия корпорации Bolt в продвижении цифровой трансформации в сфере транспорта и доставки, а также в реализации инвестиций, направленных на повышение качества транспортных услуг, создание новых рабочих мест и развитие экономики совместного потребления во Вьетнаме в ближайшем будущем.

Фам Минь Тьинь предложил корпорации начать инвестиции во Вьетнаме поэтапно — от малого к большому, сначала запустить деятельность в крупных городах, а затем расширять её на другие провинции и города. Он также подчеркнул необходимость повышения качества услуг для честной конкуренции с другими компаниями, продолжения исследований и инвестиций в новые сферы и виды деятельности на вьетнамском рынке. Кроме того, глава правительства призвал корпорацию развивать модель цифровой трансформации с упором на качество, активно внедрять информационные технологии и ИИ для управления и эксплуатации; делиться опытом в управлении и организации деятельности с государственными органами и вьетнамскими предприятиями с целью устойчивого сотрудничества и развития.

На встрече премьер-министра Фам Минь Тьиня с руководителями компании 5.0 Robotics генеральный директор и соучредитель компании Карло Люстриссими и коммерческий директор компании Илария Перла заявили, что 5.0 Robotics — молодая эстонская технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении компактных, доступных и простых в использовании промышленных робототехнических решений, подходящих для предприятий любого размера.

Высоко оценив усилия 5.0 Robotics по разработке промышленных роботов с компактным дизайном, разумной стоимостью и, что особенно важно, простотой в эксплуатации — что соответствует общемировым тенденциям, — Глава правительства Вьетнама отметил, что такие решения в полной мере отвечают потребностям производственной трансформации многих малых и средних предприятий, как в развитых странах, так и в развивающихся экономиках, включая Вьетнам.

Премьер-министр предложил компании 5.0 Robotics наладить тесное и эффективное сотрудничество с вьетнамскими технологическими корпорациями с целью совместного расширения рынков, особенно в Европе и регионе АСЕАН. Он подчеркнул, что, обладая соответствующими преимуществами и потенциалом, компания может «догнать и опередить» конкурентов в своих ключевых направлениях, тем самым подтвердив свою роль и позицию как в региональном, так и в глобальном масштабе.

Ранее, во второй половине того же дня, Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил компанию Cybernetica — один из символов цифровой экономики Эстонии и мировой лидер в разработке решений в области электронного правительства, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры. Это — крупный партнёр Центра e-Estonia, который глава правительства посетил утром того же дня.

Во время рабочей встречи Премьер-министр и члены вьетнамской делегации обсудили с представителями Cybernetica вопросы, связанные с возможностью адаптации и внедрения их решений в стране с населением более 100 млн человек, такой как Вьетнам. Стороны затронули также темы институциональных реформ, нормативных механизмов и законодательной базы, необходимых для успешной реализации цифровых решений; вопросы баланса между цифровизацией и защитой персональных данных граждан; перспективы государственно-частного партнёрства; а также инвестиции в цифровую инфраструктуру — такие как облачные сервисы, высокоскоростной интернет и системы кибербезопасности.

Премьер-министр сообщил, что достиг соглашения с премьер-министром Эстонии о создании совместной рабочей группы между двумя странами для продолжения обмена опытом и оказания поддержки Вьетнаму в сфере цифровой трансформации, построения цифрового правительства, развития цифрового общества и цифровых граждан. Он также призвал компанию Cybernetica обмениваться опытом и сотрудничать с Вьетнамом, способствуя реализации соглашений между правительствами обеих стран.

ИЖВ/ВИА

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