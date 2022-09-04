Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочую встречу с ключевым руководителям провинции Футхо

Премьер-министр Фам Минь Тьинь В рамках рабочей программы в провинции Футхо во второй половине дня 3 сентября член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочую встречу с Постоянным бюро провинциального партийного комитета Футхо по социально-экономическому развитию в 2021 году, первые месяцы 2022 года и в будущем.

В докладе провинциального партийного комитета Футхо на рабочей встрече говорилось, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, партийный комитет, власти и народ провинции Футхо объединились, приложили усилия, проактивно и творчески реализовали решительные и гибкие меры, а также решения для эффективного контроля над эпидемией COVID-19, восстановления и социально-экономического развития, достигнув положительных результатов.

В 2021 году темпы роста ВРП Футхо достигли 6,28%, позволив провинции занять 21-ю позицию из 63 в целом по стране и 5-е место в центральном и горном районе на севере; а по экономическому масштабу Футхо достигла уровня в 80.958 млрд. донгов, заняв 34-е место из 63 провинций и городов; экспорт местности достиг 8,3 млрд. долл. США, заняв 10-е место из 63 в целом по стране; освоение государственного инвестиционного капитала составило 87,6%, по этому показателю заняв 8-е место из 63 провинций и городов в стране. Доходы государственного бюджета Футхо достигли 9,029 млрд. донгов, что на 52% больше по сравнению со сметой.

В частности, активно продвигалась административная реформа, создающая благоприятную среду для производства и бизнеса; по PCI занимает 20-е место из 63, лидируя в северном горном регионе; по индексу PAPI – 6-е из 63 мест, поднявшись на 32 позиции; по индексу PAR - 9-е место из 63, поднявшись на 1 место; по индексу SIPAS – 13-е из 63, поднявшись на 8 позиций.

Выступая с заключительной речью на встрече, премьер-министр Фам Минь Тинь высоко оценил результаты, достигнутые партийным комитетом, властями, армией и народом провинции Футхо за последние годы, особенно в 2021 году и в первые месяцы 2022 года в контексте сложного развития эпидемии COVID-19, способствуя общему достижению всей страны.

Премьер-министр сказал, что Футхо - это священная земля предков с множеством памятников, ландшафтов и культурных наследий; население Футхо обладает духом солидарности, патриотизма, трудолюбия, динамизма, творчества, стремится к обучению и развитию.

Футхо занимает важное положение, находясь на границах между северо-восточным и северо-западным регионами с дельтой Красной реки. Футхо располагается на «слиянии рек», являясь западными воротами столицы Ханоя, средоточием экономических операций между провинциями Северной дельты и северными горными провинциями. Местность также находится в рамках экономического коридора Куньмин (Китай)-Лаокай-Йенбай-Футхо-Ханой-Хайфон-Куангнинь, недалеко от аэропорта Нойбай, международного пограничного пункта пропуска Лаокай..., и имеет выгодные условия, преимущества, возможности для сотрудничества и связи для экономического развития.

Что касается ключевых задач и решений, премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил провинции Футхо продолжать эффективно осуществлять профилактику и борьбу с COVID-19, создавая наиболее благоприятные условия для социально-экономического восстановления и развития, уделяя особое внимание безопасной, научной и эффективной вакцинации; ускорить освоение государственного инвестиционного капитала; эффективно реализовывать национальные целевые программы и программы социально-экономического восстановления и развития.

В долгосрочной перспективе провинция Футхо должна продвигать цифровую трансформацию, строить цифровое правительство, цифровое общество и цифрового гражданина; развивать «зеленую» экономику, экономику замкнутого цикла; инновации и стартапы.

Соответственно, местности необходимо ускорить реструктуризацию экономики, связанную с обновлением модели роста в направлении постепенного увеличения доли промышленности, строительства и услуг, чтобы промышленность действительно стала основой и движущей силой развития; диверсификацию продуктов, отдавая приоритет развитию электронной, механической, перерабатывающей, обрабатывающей, вспомогательной промышленности, переработке сельскохозяйственной продукции, продуктам питания и т. д. с большой добавленной стоимостью, применению высокотехнологичных и экологически чистых технологий; синхронно развивать инфраструктуру, повышать эффективность работы индустриальных парков и промышленных кластеров.

Провинция должна максимально использовать возможности и ресурсы для инвестиций и развития; повысить эффективность привлечения и использования инвестиционного капитала, особенно капитала ПИИ и формы государственно-частного партнерства; сосредоточиться на превращении Футхо в центр, соединяющий экономическую торговлю между Вьетнамом и странами АСЕАН с Юго-Западным регионом Китая.