НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с делегацией швейцарских и европейских предприятий
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил деятельность Швейцарско-вьетнамского экономического форума (SVEF), а также личный вклад доктора Филиппа Рёслера в налаживание связей, поддержку Вьетнама в продвижении инвестиционного сотрудничества и популяризацию имиджа Вьетнама среди европейского и международного сообщества.
Информируя о весьма успешных результатах XIV Всевьетнамского партийного съезда, в частности о стратегии развития страны с двумя столетними целями — к 2030 и 2045 годам, приуроченными к 100-летию основания Партии и 100-летию основания Государства, Премьер-министр сообщил, что Вьетнам ставит цель обеспечить двузначные темпы экономического роста, начиная с 2026 года и в последующие годы.
Доктор Филипп Рёслер, председатель Швейцарско-вьетнамского экономического форума, выразил глубокое впечатление и поздравил Вьетнам с высокими темпами роста, достигнутыми в последние годы на фоне многочисленных глобальных вызовов; высоко оценил предстоящую стратегию развития страны, включая решимость создать международный финансовый центр во Вьетнаме и цель достижения двузначного роста в ближайшие годы; одновременно подтвердил готовность к сотрудничеству и поддержке Вьетнама в практической реализации поставленных целей.
Высоко оценивая инвестиционный климат во Вьетнаме, швейцарские и европейские предприятия заявили о наличии долгосрочной стратегии сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме, прежде всего в таких сферах, как финансы, текстильная промышленность, противодействие изменению климата, сокращение выбросов углерода, снижение выбросов метана, фармацевтика, биотехнологии, полупроводниковая промышленность и полупроводниковая экосистема, базы данных, искусственный интеллект (ИИ)…; выразили надежду, что Правительство продолжит оказывать поддержку швейцарским и европейским предприятиям в осуществлении долгосрочных инвестиций во Вьетнаме, включая проведение более открытой, льготной и стабильной политики, упрощение административных процедур, развитие экосистем и сопутствующих услуг, способствующих оптимизации инвестиций.
Премьер-министр дал разъяснения по вопросам, предложениям и инициативам предприятий, а также проинформировал швейцарские и европейские компании о стратегии и приоритетах, механизмах льготного стимулирования зелёного и цифрового развития.
Премьер-министр сообщил, что для достижения двузначных темпов роста Вьетнам реализует три стратегических прорыва: формирование гибких институтов, создание бесперебойной инфраструктуры, а также развитие интеллектуального управления и трудовых ресурсов, позволяющих предприятиям оптимизировать инвестиции; трансформацию модели роста, обновление традиционных драйверов роста, продвижение новых факторов роста, развитие на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Премьер-министр также отметил, что Вьетнам активно реализует развитие чистой энергетики, включая ветровую, солнечную и атомную энергетику; устойчивое развитие сельского хозяйства, в частности проект по созданию 1 миллиона гектаров высококачественных, низкоэмиссионных рисовых угодий в Дельте Меконга; развитие углеродного рынка; развитие зелёного транспорта за счёт расширения использования электрических транспортных средств и сокращения потребления ископаемого топлива.
Вьетнам располагает рядом особо благоприятных льготных механизмов и политик для развития полупроводниковой промышленности и в настоящее время реализует строительство двух заводов в сфере производства полупроводниковых чипов; уже ведётся и продолжается подготовка кадровых ресурсов для полупроводниковой отрасли с целью довести численность инженеров в данной сфере до 100 тысяч человек к 2030 году. Одновременно Вьетнам активно создаёт и развивает базы данных по всем отраслям, сферам и регионам, включая национальные базы данных, что служит основой для развития ИИ.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также поделился информацией о потенциале, потребностях, а также приоритетных и льготных политиках Вьетнама в развитии ряда отраслей, таких как фармацевтика, биотехнологии, экологическое сельское хозяйство, современная сельская местность и цивилизованное крестьянство.
Премьер-министр выразил надежду, что швейцарские и европейские предприятия будут осуществлять прямые и косвенные инвестиции, передавать технологии, участвовать в подготовке трудовых ресурсов, делиться опытом управления развитием приоритетных отраслей Вьетнама; инвестировать в исследования и разработки; сотрудничать и поддерживать вьетнамские предприятия в их участии в глобальных цепочках создания стоимости и цепочках поставок…
Премьер-министр предложил швейцарским и европейским предприятиям продолжить поддержку Вьетнама в развитии международного финансового центра; содействовать тому, чтобы остальные государства Европейского союза ратифицировали Соглашение о защите инвестиций Вьетнам – EU (EVIPA); способствовать тому, чтобы Европейская комиссия в ближайшее время сняла "жёлтую карточку" ННН в отношении вьетнамской рыбной продукции; а также участвовать и вносить вклад в реализацию целей развития Вьетнама через поощрение и расширение долгосрочных инвестиций, передачу технологий, сотрудничество в сфере инноваций, а также соблюдение и распространение международных стандартов ESG, зелёных финансов и устойчивых финансов.