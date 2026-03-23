Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу, продвигая проекты СПГ с Россией





Выражая честь принимать Премьер-министра Фам Минь Тьиня и рабочую делегацию, председатель правления Novatek Леонид Викторович Михельсон отметил, что Вьетнам является одной из стран с наиболее высокими темпами развития в мире, уделяющей особое внимание энергетическому сектору. Компания Novatek рассчитывает и далее получать поддержку в расширении сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме на основе Всеобъемлющего стратегического партнёрства и традиционного сотрудничества между двумя странами.





Компания Novatek была основана в августе 1994 года и осуществляет деятельность в сфере разведки, добычи, переработки и торговли природным газом и жидкими углеводородами. Это второй по величине производитель природного газа в Российской Федерации после компании Gazprom и седьмая по величине публичная компания в мире по объёму добычи газа. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2020 год Novatek заняла 316-е место среди крупнейших публичных компаний мира.





Novatek успешно реализовала ряд крупных проектов СПГ, а также разработала собственные технологии сжижения природного газа. В настоящее время компания проявляет значительный интерес к развитию СПГ во Вьетнаме, включая участие в проекте Кана совместно с партнёрами, такими как Зарубежнефть, а также выход на развивающийся газовый рынок Вьетнама.



