НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу, продвигая проекты СПГ с Россией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность российской стороне за инвестиции, поддержку и содействие развитию нефтегазовой отрасли Вьетнама и компании Petrovietnam, ставшей транснациональной корпорацией. В рамках официального визита в Российскую Федерацию утром 23 марта по местному времени в столице Москве Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и провёл рабочую встречу с компанией Novatek — одним из ведущих российских и мировых концернов в сфере природного газа — с целью продвижения крупных проектов по сжиженному природному газу (СПГ) во Вьетнаме.

Выражая честь принимать Премьер-министра Фам Минь Тьиня и рабочую делегацию, председатель правления Novatek Леонид Викторович Михельсон отметил, что Вьетнам является одной из стран с наиболее высокими темпами развития в мире, уделяющей особое внимание энергетическому сектору. Компания Novatek рассчитывает и далее получать поддержку в расширении сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме на основе Всеобъемлющего стратегического партнёрства и традиционного сотрудничества между двумя странами.

Компания Novatek была основана в августе 1994 года и осуществляет деятельность в сфере разведки, добычи, переработки и торговли природным газом и жидкими углеводородами. Это второй по величине производитель природного газа в Российской Федерации после компании Gazprom и седьмая по величине публичная компания в мире по объёму добычи газа. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2020 год Novatek заняла 316-е место среди крупнейших публичных компаний мира.

Novatek успешно реализовала ряд крупных проектов СПГ, а также разработала собственные технологии сжижения природного газа. В настоящее время компания проявляет значительный интерес к развитию СПГ во Вьетнаме, включая участие в проекте Кана совместно с партнёрами, такими как Зарубежнефть, а также выход на развивающийся газовый рынок Вьетнама.

Поздравив Novatek с достигнутыми результатами, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что деятельность компании соответствует стратегическим направлениям развития Вьетнама, включая цели экономического роста на уровне от 10% и достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, а также осуществления ключевых трансформаций, в том числе энергетической. Достижение высоких темпов роста, а также развитие таких сфер, как искусственный интеллект (ИИ), требуют значительных энергетических ресурсов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил активное взаимодействие Novatek с вьетнамскими партнёрами и выразил уверенность, что совпадение стратегических ориентиров создаст синергетический эффект для обеих сторон. Руководствуясь принципами «соединять прошлое, развивать настоящее, ориентироваться на будущее», «экономить время, ценить интеллект и принимать своевременные решения», «искренне слушать, делиться от сердца и действовать через конкретные результаты», Премьер-министр предложил Novatek тесно взаимодействовать с местными органами власти, государственными структурами и предприятиями энергетического и нефтегазового сектора Вьетнама, такими как Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая группа (Petrovietnam), Вьетнамская электроэнергетическая группа, а также с частным бизнесом для реализации проектов, включая строительство крупного хранилища Novatek во Вьетнаме. Одновременно Премьер-министр поощрил вьетнамские компании к расширению сотрудничества с Novatek в области технологий сжижения газа.

Руководство Novatek выразило полное согласие и заявило о намерении активно взаимодействовать с вьетнамскими партнёрами для продвижения проектов и направлений сотрудничества, обозначенных Премьер-министром.

Отметив, что энергетическое сотрудничество между Вьетнамом и Российской Федерацией является ярким направлением двусторонних отношений на протяжении более 50 лет, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность российской стороне за инвестиции, поддержку и содействие развитию нефтегазовой отрасли Вьетнама и компании Petrovietnam, ставшей транснациональной корпорацией. Энергетика является сферой, где Россия обладает сильными позициями, а Вьетнам имеет значительный спрос, и она составляет важное содержание Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

В условиях стремительных, сложных и непредсказуемых изменений в мире укрепление отношений с традиционными партнёрами, а также диверсификация источников поставок, рынков, продукции и цепочек поставок имеют особое значение. Вьетнам активно продвигает применение науки и технологий, инновации для реструктуризации и трансформации энергетического сектора.

Подчеркнув наличие взаимной заинтересованности и идей для сотрудничества, Премьер-министр Фам Минь Тьинь поддержал расширение деятельности и инвестиций Novatek во Вьетнаме на основе действующего законодательства, с учётом Всеобъемлющего стратегического партнёрства, традиционной дружбы между Вьетнамом и Россией и достигнутых результатов сотрудничества в энергетике, а также при обеспечении здоровой конкуренции с другими партнёрами и инвесторами.

Сообщив, что Вьетнам рассматривает возможность внесения изменений в законодательство в сфере электроэнергетики, Премьер-министр приветствовал участие Novatek в развитии проектов инфраструктуры СПГ (терминалов и портов), а также строительстве электростанций на СПГ в районах Хайфон — Куангнинь, Намзу (Кьензянг), Нгишон (Тханьхоа), Кана (Кханьхоа), а также в обеспечении стабильных поставок СПГ на рынок Вьетнама, максимально используя имеющиеся преимущества и оперативно устраняя возникающие трудности и препятствия.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь То Лам принял участие в художественной программе Звуки под солнцем

Генеральный секретарь То Лам принял участие в художественной программе «Звуки под солнцем»

Вечером 23 марта в Ханое под руководством Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны Университет военной культуры и искусств организовал симфонический концерт «Звуки под солнцем», в рамках которого состоялась презентация Военного симфонического оркестра. Это значимое мероприятие приурочено к успешному проведению XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.
