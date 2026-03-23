Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу, продвигая проекты СПГ с Россией
Поздравив Novatek с достигнутыми результатами, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что деятельность компании соответствует стратегическим направлениям развития Вьетнама, включая цели экономического роста на уровне от 10% и достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, а также осуществления ключевых трансформаций, в том числе энергетической. Достижение высоких темпов роста, а также развитие таких сфер, как искусственный интеллект (ИИ), требуют значительных энергетических ресурсов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил активное взаимодействие Novatek с вьетнамскими партнёрами и выразил уверенность, что совпадение стратегических ориентиров создаст синергетический эффект для обеих сторон. Руководствуясь принципами «соединять прошлое, развивать настоящее, ориентироваться на будущее», «экономить время, ценить интеллект и принимать своевременные решения», «искренне слушать, делиться от сердца и действовать через конкретные результаты», Премьер-министр предложил Novatek тесно взаимодействовать с местными органами власти, государственными структурами и предприятиями энергетического и нефтегазового сектора Вьетнама, такими как Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая группа (Petrovietnam), Вьетнамская электроэнергетическая группа, а также с частным бизнесом для реализации проектов, включая строительство крупного хранилища Novatek во Вьетнаме. Одновременно Премьер-министр поощрил вьетнамские компании к расширению сотрудничества с Novatek в области технологий сжижения газа.
Руководство Novatek выразило полное согласие и заявило о намерении активно взаимодействовать с вьетнамскими партнёрами для продвижения проектов и направлений сотрудничества, обозначенных Премьер-министром.
Отметив, что энергетическое сотрудничество между Вьетнамом и Российской Федерацией является ярким направлением двусторонних отношений на протяжении более 50 лет, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность российской стороне за инвестиции, поддержку и содействие развитию нефтегазовой отрасли Вьетнама и компании Petrovietnam, ставшей транснациональной корпорацией. Энергетика является сферой, где Россия обладает сильными позициями, а Вьетнам имеет значительный спрос, и она составляет важное содержание Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
В условиях стремительных, сложных и непредсказуемых изменений в мире укрепление отношений с традиционными партнёрами, а также диверсификация источников поставок, рынков, продукции и цепочек поставок имеют особое значение. Вьетнам активно продвигает применение науки и технологий, инновации для реструктуризации и трансформации энергетического сектора.
Подчеркнув наличие взаимной заинтересованности и идей для сотрудничества, Премьер-министр Фам Минь Тьинь поддержал расширение деятельности и инвестиций Novatek во Вьетнаме на основе действующего законодательства, с учётом Всеобъемлющего стратегического партнёрства, традиционной дружбы между Вьетнамом и Россией и достигнутых результатов сотрудничества в энергетике, а также при обеспечении здоровой конкуренции с другими партнёрами и инвесторами.
Сообщив, что Вьетнам рассматривает возможность внесения изменений в законодательство в сфере электроэнергетики, Премьер-министр приветствовал участие Novatek в развитии проектов инфраструктуры СПГ (терминалов и портов), а также строительстве электростанций на СПГ в районах Хайфон — Куангнинь, Намзу (Кьензянг), Нгишон (Тханьхоа), Кана (Кханьхоа), а также в обеспечении стабильных поставок СПГ на рынок Вьетнама, максимально используя имеющиеся преимущества и оперативно устраняя возникающие трудности и препятствия.