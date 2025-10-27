НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочий завтрак с премьер-министрами Камбоджи и Лаоса
В дружественной и откровенной атмосфере три премьер-министра обменялись мнениями по вопросам общего сотрудничества, а также по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. Стороны отметили, что три страны прилагают усилия для преодоления вызовов в области безопасности, политики и социально-экономического развития, вызванных колебаниями мировой и региональной ситуации, и что двусторонние и трёхсторонние отношения за последнее время развиваются по существу.
Премьер-министры констатировали, что отношения между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом продолжают успешно развиваться, характеризуются высоким уровнем политического доверия и тесным сотрудничеством во всех областях. Регулярно проводятся обмены делегациями высокого уровня, эффективно действуют механизмы сотрудничества, укрепляются и углубляются связи в сфере обороны и безопасности.
Три премьер-министра подчеркнули, что в нынешней международной и региональной обстановке сохранение и приумножение традиций солидарности и сплочённости между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом имеет особое значение. С этой целью стороны договорились регулярно проводить трёхсторонние визиты и встречи на разных уровнях и по различным каналам, в первую очередь — между министрами национальной обороны, общественной безопасности и иностранных дел, а также активизировать пропаганду об успехах сотрудничества и исторической ценности трёхсторонних отношений, особенно о взаимных жертвах и помощи трёх народов; развивать связи между молодыми лидерами, молодыми депутатами, молодёжью и гражданами трёх стран.
Главы правительств договорились усилить обмен и сотрудничество в области цифровой экономики и цифрового правительства. Премьер-министр Фам Минь Тьинь поделился вьетнамским опытом внедрения электронного удостоверения личности и построения «цифрового гражданина» для максимального удобства населения.
Премьер-министры также согласились активизировать сотрудничество в борьбе с преступностью, обеспечивать дружественную, мирную, стабильную и развивающуюся границу, ускорить процесс демаркации и установки пограничных знаков, своевременно предотвращать деятельность лиц и организаций, направленную против трёхсторонних отношений, особенно в киберпространстве, и урегулировать возникающие вопросы.
Стороны отметили необходимость дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, приграничного сотрудничества, а также совместных усилий по созданию прорыва в экономическом, торговом, инвестиционном и финансовом сотрудничестве, чтобы как можно скорее довести товарооборот между Вьетнамом и Камбоджей до 20 млрд долларов США, а между Вьетнамом и Лаосом — до 5 млрд долларов США.
Премьер-министры также договорились проводить консультации по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, а также по вопросам двустороннего и трёхстороннего взаимодействия, и скоординировать подготовку к крупным предстоящим событиям в каждой из стран.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет высоко оценил и выразил благодарность Вьетнаму, Лаосу, а также странам АСЕАН, прежде всего председательствующей в 2025 году Малайзии, и США за содействие в достижении Камбоджей и Таиландом соглашения о механизме наблюдения за прекращением огня, подчеркнув, что достигнутое соглашение ярко демонстрирует центральную роль АСЕАН.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Камбоджу и Лаос за направление высокопоставленных делегаций и вооружённых сил для участия в военном параде, посвящённом 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 года — 30 апреля 2025 года), а также 80-летию Национального дня Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 года — 2 сентября 2025 года) и в церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности в Ханое (25 октября). Премьер-министр подчеркнул, что участие лидеров трёх стран в крупных национальных мероприятиях является мощным свидетельством традиций солидарности и сплочённости трёх народов.
По этому случаю глава вьетнамского правительства выразил благодарность и надежду, что правительства Камбоджи и Лаоса продолжат уделять внимание и создавать благоприятные условия для стабильной жизни, интеграции и активного вклада вьетнамской диаспоры в развитие Камбоджи и Лаоса, а также в укрепление отношений между тремя странами.