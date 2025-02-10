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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочее совещание с руководителями Дананга
Наряду с этим, Дананг также сосредоточится на устранении препятствий и трудностей для реализации многих из 1340 проектов в соответствии с резолюцией № 170/2024/QH15 Национального собрания (НС).
По его словам, реализуя конкретные механизмы и политику, город завершил подготовку досье для обращения к премьер-министру с просьбой принять решение о создании зоны свободной торговли и строительстве регионального финансового центра в Дананге. Город также в срочном порядке завершает строительство общей инфраструктуры порта Лиенчиеу; активно и проактивно внедряет с более высокими целями резолюции № 57-NQ/TW о развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; активно мобилизует социальные ресурсы для обновления и улучшения качества туристических продуктов и услуг; устраняет трудности для развертывания курортных комплексов мирового класса, создавая новый облик для привлечения отечественных и иностранных туристов.Дананг предложил премьер-министру, министерствам и отраслям поддержать предложения города по оперативной и эффективной реализации вышеуказанных программ и проектов, чтобы город смог достичь темпов роста более 10% в 2025 году, вместе со всей страной вступая в новую эру с двузначными темпами роста.
Завершая рабочее заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от города срочно завершить организационную реорганизацию согласно резолюции 18-NQ/TW в феврале 2025 года, связанную с проведением партийных съездов на всех уровнях, до городской партийной конференции; активно и эффективно применять резолюцию 57-NQ/TW Политбюро и программу действий правительства для реализации резолюции 57, связанной с проектом 06; разработать планы и сценарии двузначного роста для каждого района, департамента, отрасли и предприятия; срочно завершить расчистку территории для скоростной автомагистрали Дананг - Куангнгай.Благодаря город Дананг за активное устранение трудностей и препятствий в проектах в соответствии с резолюцией № 170 НС, премьер-министр заявил, что партийный комитет правительства и партийный комитет НС недавно провели встречу, на которой договорились о решении проблем, в том числе и проблем Дананга. Он попросил город Дананг обсудить с Министерством национальной обороны ряд вопросов, связанных с оборонными земельными участками, в направлении как социально-экономического развития, так и обеспечения безопасности и национальной обороны.
Руководитель правительства приветствовал предложение города по конкретным и выдающимся механизмам и политике инвестирования в строительство зоны свободной торговли и регионального финансового центра в Дананге, добавив, что эти механизмы и политика должны быть представлены министерствам и секторам в феврале, правительству - в марте, а НС - в мае.
Он призвал муниципальные власти разработать рекомендации для отбора инвесторов, соответствующих уровню Дананга; обеспечить строгий, открытый, прозрачный и законный инвестиционный процесс в строительстве порта Лиенчиеу; а также создать городской инновационный центр для стимулирования роста, подготовки кадров, развития и привлечения талантов.Премьер-министр отметил, что планирование тепловой электростанции СПГ должно способствовать обеспечению электроэнергией всего региона, а также вновь подчеркнул важность преобразования аэропорта Чулай в международный аэропорт уровня 4F, поскольку у него есть потенциал для расширения и модернизации в сравнении с нынешним аэропортом Дананга.