Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры c Виктором Орбаном

Премьер-министр Венгрии подчеркнул важность визита вьетнамского премьера в контексте того, что две страны отмечают пятилетие всеобъемлющего партнерства (2018-2023) и приближаются к 75-летию дипломатических отношений (1950-2025 гг.).

На фото: Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште.





Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что Вьетнам всегда является ведущим партнером Венгрии в Юго-Восточной Азии, и выразил уверенность, что визит будет способствовать углублению отношений двух стран.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свою радость по поводу социально-экономических достижений Венгрии и уверенность в дальнейшем развитии страны в ближайшем будущем.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и желает активизировать сотрудничество с Венгрией – своим первым всесторонним партнером в Центральной и Восточной Европе.

Глава вьетнамского правительства воспользовался случаем, чтобы поблагодарить правительство и народ Венгрии за ценную помощь Вьетнаму в борьбе за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в нынешнем строительстве и развитии страны, в частности, за предоставление сотен тысяч доз вакцин и медицинского оборудования для Вьетнама в период активного развития пандемии COVID-19.

Премьер-министры двух стран обсудили основные направления и конкретные меры по поднятию вьетнамско-венгерского всеобъемлющего партнерства на новую высоту.

В области политико-дипломатического сотрудничества стороны договорились расширять контакты и обмены делегациями на всех уровнях по каналам партии, государства, правительства, парламента и народа для укрепления политического доверия и взаимопонимания, создавая основу для продвижения и расширения двустороннего сотрудничества во всех областях.

Что касается торгово-инвестиционного сотрудничества, то они согласились с тем, что это важная составляющая двусторонних отношений, подтвердив при этом необходимость дальнейшего продвижения существующих механизмов сотрудничества, включая скорейшую организацию 10-го заседания совместного комитета по экономическому сотрудничеству между Вьетнамом и Венгрией. Они призвали ведомства и предприятия обеих сторон продолжать в полном объеме и эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом (EVFTA).

Фам Минь Тьинь предложил Венгрии создать благоприятные условия для поставок в европейскую страну большего количества вьетнамских товаров, особенно продукции агро-лесо-рыболовства, подтвердив при этом, что Вьетнам готов служить воротами для доступа венгерских товаров на рынки Вьетнама и АСЕАН.

Он также поблагодарил Венгрию за поддержку Вьетнама в переговорах и подписании EVFTA и за то, что она стала первым членом ЕС, ратифицировавшим Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

Виктор Орбан подтвердил, что Венгрия, как председатель ЕС в последние шесть месяцев 2024 года, будет способствовать ратификации соглашения с остальными странами.

Фам Минь Тьинь предложил Европейской комиссии (ЕК) в ближайшее время снять предупреждение о «желтой карточке» с вьетнамских морепродуктов.

Виктор Орбан отметил, что Вьетнам является одним из наиболее перспективных рынков Венгрии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и многие венгерские предприятия заинтересованы в расширении инвестиций и бизнеса в этой стране Юго-Восточной Азии. Он приветствовал организацию обеими сторонами вьетнамско-венгерского бизнес-форума во время визита Фам Минь Тьиня, предоставляющего возможности для прямого обмена и налаживания связей между фирмами обеих стран. Он пообещал создать благоприятные условия для вьетнамских предприятий, чтобы они могли инвестировать в Венгрию в такие потенциальные области, как информационные технологии и автомобильная промышленность.

Что касается образования и обучения, то обе стороны приветствовали недавние положительные результаты, достигнутые за последнее время. Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил венгерское правительство за ежегодное предоставление 200 стипендий для вьетнамских студентов. Обе стороны также приветствовали механизм прямого, тесного и эффективного сотрудничества между университетами двух стран, что нашло отражение в серии меморандумов о взаимопонимании (MoU), подписанных вьетнамскими и венгерскими учебными заведениями во время визита.

Кроме того, стороны договорились укреплять сотрудничество в других традиционных областях, таких как культура, спорт и туризм, трудовые ресурсы, наука и технологии, окружающая среда, сельское хозяйство и управление водными ресурсами, а также стремиться к расширению сотрудничества в новых областях, таких как циркулярная экономика, инновации, зеленые финансы, возобновляемые источники энергии и цифровая трансформация.

Премьер-министр Виктор Орбан высоко оценил роль вьетнамской общины в Венгрии. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил венгерскому правительству продолжать создавать благоприятные условия для глубокой интеграции вьетнамских экспатов в местное общество, тем самым способствуя развитию традиционной дружбы между двумя странами во всех областях.

Обсуждая международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, премьер-министры двух стран подтвердили, что выступают за разрешение споров мирными средствами в соответствии с международным правом и Уставом ООН, включая неприменение силы или угрозы ее применения, а также за обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.



