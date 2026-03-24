Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл переговоры с Премьер-министром России и присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики

Премьер-министр провёл переговоры с Премьер-министром Российской Федерации. (Фото: ВИА)







Премьер-министр Михаил Мишустин передал тёплые приветствия и пожелания крепкого здоровья Генеральному секретарю То Ламу и руководителям высокого уровня Вьетнама. Он поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда, выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней, выразив уверенность, что эти события определили важные ориентиры и политики, создающие благоприятные условия и среду для дальнейшего развития Вьетнама.





Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил значение нынешнего визита Премьер-министра Фам Минь Тьиня, подтвердив, что Россия придаёт большое значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, рассматривает Вьетнам как одного из ведущих партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремится и далее повышать эффективность двустороннего сотрудничества во всех сферах.





Поблагодарив Премьер-министра Михаила Мишустина, руководство и народ России за тёплый, радушный и искренний приём, оказанный вьетнамской делегации высокого уровня, Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствия Генерального секретаря То Лама и руководителей Вьетнама руководству РФ.





Премьер-министр поздравил РФ с достигнутыми успехами в социально-экономическом развитии под руководством Президента Владимира Путина и Правительства России, а также при личном руководстве Премьер-министра Михаила Мишустина, подтвердив, что Вьетнам последовательно проводит независимую, самостоятельную, самодостаточную, диверсифицированную и многосторонную внешнюю политику, неизменно рассматривая Россию как надёжного друга и одного из ведущих партнёров Вьетнама в Европе.





В атмосфере дружбы, доверия, искренности и взаимопонимания Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировали друг друга о политической и социально-экономической ситуации в своих странах.



