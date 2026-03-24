Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл переговоры с Премьер-министром России и присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики
Лидеры отметили позитивные результаты двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство продолжает развиваться во всех сферах, от экономики, торговли и инвестиций до обороны и безопасности, энергетики, нефтегазовой отрасли, гуманитарного сотрудничества и межнародных обменов. Политическое доверие и тесная взаимосвязь между двумя странами неуклонно укрепляются.
Премьер-министры обменялись мнениями и согласовали основные направления по преодолению существующих трудностей и нерешённых вопросов, активизации всестороннего сотрудничества между двумя странами, переосмыслению и выводу вьетнамско-российских отношений на новый уровень во всех сферах взаимодействия, приданию им более глубокого и устойчивого характера в интересах народов двух стран, а также во имя мира и стабильности в регионе и мире.
Стороны договорились продолжать укреплять диалог, консолидировать политическое доверие, активизировать контакты и обмен делегациями на всех уровнях и по всем каналам, создавая основу для всестороннего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в таких сферах, как экономика, торговля и инвестиции, энергетика и нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, образование и подготовка кадров, культура, туризм, наука и технологии, межрегиональное взаимодействие и народная дипломатия.
Стороны отметили достигнутые результаты сотрудничества в сфере энергетики и нефтегазовой отрасли, включая участие и вклад совместных предприятий двух стран. Лидеры подчеркнули, что данная сфера является традиционной и символической областью эффективного взаимодействия между двумя странами, и подтвердили решимость вывести это стратегическое направление сотрудничества на новый уровень, обеспечив эффективную реализацию ключевых совместных проектов.
Кроме того, стороны договорились в ближайшее время изучить возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как новые источники энергии, чистая и возобновляемая энергетика, внося вклад в «зелёный» переход и устойчивое развитие.
Лидеры приветствовали и подтвердили подписание Соглашения между Правительством Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама, рассматривая это как важный шаг вперёд в двустороннем взаимодействии в области мирного использования атомной энергии и выражая уверенность, что данный проект станет новым символом дружбы между Вьетнамом и Россией.
Стороны также высоко оценили подписание в рамках визита ряда дополнительных соглашений о сотрудничестве в области энергетики и нефтегазовой отрасли, транспорта и других сферах между предприятиями двух стран, что способствует эффективной реализации ранее заключённых протоколов и межправительственных соглашений, а также обеспечению энергетической безопасности в текущих условиях.
Премьер-министры согласились, что сотрудничество в области науки и технологий должно действительно стать новой опорой двустороннего взаимодействия; договорились содействовать организации мероприятий обмена в рамках перекрёстного Года науки и образования 2026, эффективно использовать уже имеющуюся базу сотрудничества и расширять перспективные проекты, особенно в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ), а также развивать научно-исследовательское сотрудничество в рамках Вьетнамско-российского тропического центра.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал российскую сторону принять участие в консультировании, проектировании, передаче технологий и строительстве систем метрополитена во Вьетнаме, особенно в таких крупных городах, как Ханой и Хошимин.
Стороны подчеркнули необходимость более активной реализации договорённостей в гуманитарной сфере и сфере народных обменов, включая сотрудничество в области образования и подготовки кадров, культуры и туризма. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Вьетнам в настоящее время является одним из популярных направлений для российских граждан, и выразил надежду, что обе страны будут и далее создавать более благоприятные условия для туристов, а также активизировать проведение культурных мероприятий в обеих странах, таких как Фестиваль вьетнамской культуры на Красной площади в 2025 году, организовывать курсы и школы преподавания вьетнамского языка в России и русского языка во Вьетнаме, тем самым способствуя углублению взаимопонимания между народами двух стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также поблагодарил руководство и Правительство РФ за внимание и заботу о вьетнамской общине в России, выразив надежду на дальнейшее создание благоприятных условий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и имущества вьетнамских граждан; подтвердил, что Правительство Вьетнама всегда уделяет внимание и будет обеспечивать благоприятные условия для проживания, обучения и работы российских граждан во Вьетнаме.
По итогам переговоров Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Михаил Мишустин совместно присутствовали на церемонии подписания Соглашения между Правительством СРВ и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.