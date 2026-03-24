НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл переговоры с Премьер-министром России и присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики

В рамках официального визита в Российскую Федерацию 23 марта по местному времени в Москве Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь провёл переговоры с Премьер-министром Правительства Российской Федерации (РФ) Михаилом Мишустиным в здании Правительства.
Премьер-министр провёл переговоры с Премьер-министром Российской Федерации. (Фото: ВИА)

Тепло приветствуя Премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамскую делегацию высокого уровня, Премьер-министр Михаил Мишустин выразил радость новой встрече после весьма успешного визита во Вьетнам в январе 2025 года и вновь поблагодарил Премьер-министра Фам Минь Тьиня и руководство Вьетнама за тёплый и торжественный приём, оказанный российской делегации.

Премьер-министр Михаил Мишустин передал тёплые приветствия и пожелания крепкого здоровья Генеральному секретарю То Ламу и руководителям высокого уровня Вьетнама. Он поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда, выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней, выразив уверенность, что эти события определили важные ориентиры и политики, создающие благоприятные условия и среду для дальнейшего развития Вьетнама.

Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил значение нынешнего визита Премьер-министра Фам Минь Тьиня, подтвердив, что Россия придаёт большое значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, рассматривает Вьетнам как одного из ведущих партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремится и далее повышать эффективность двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Поблагодарив Премьер-министра Михаила Мишустина, руководство и народ России за тёплый, радушный и искренний приём, оказанный вьетнамской делегации высокого уровня, Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствия Генерального секретаря То Лама и руководителей Вьетнама руководству РФ.

Премьер-министр поздравил РФ с достигнутыми успехами в социально-экономическом развитии под руководством Президента Владимира Путина и Правительства России, а также при личном руководстве Премьер-министра Михаила Мишустина, подтвердив, что Вьетнам последовательно проводит независимую, самостоятельную, самодостаточную, диверсифицированную и многосторонную внешнюю политику, неизменно рассматривая Россию как надёжного друга и одного из ведущих партнёров Вьетнама в Европе.

В атмосфере дружбы, доверия, искренности и взаимопонимания Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировали друг друга о политической и социально-экономической ситуации в своих странах.

Лидеры отметили позитивные результаты двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство продолжает развиваться во всех сферах, от экономики, торговли и инвестиций до обороны и безопасности, энергетики, нефтегазовой отрасли, гуманитарного сотрудничества и межнародных обменов. Политическое доверие и тесная взаимосвязь между двумя странами неуклонно укрепляются.

Премьер-министры обменялись мнениями и согласовали основные направления по преодолению существующих трудностей и нерешённых вопросов, активизации всестороннего сотрудничества между двумя странами, переосмыслению и выводу вьетнамско-российских отношений на новый уровень во всех сферах взаимодействия, приданию им более глубокого и устойчивого характера в интересах народов двух стран, а также во имя мира и стабильности в регионе и мире.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин присутствуют на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама. (Фото: ВИА)

Стороны договорились продолжать укреплять диалог, консолидировать политическое доверие, активизировать контакты и обмен делегациями на всех уровнях и по всем каналам, создавая основу для всестороннего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в таких сферах, как экономика, торговля и инвестиции, энергетика и нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, образование и подготовка кадров, культура, туризм, наука и технологии, межрегиональное взаимодействие и народная дипломатия.


Стороны отметили достигнутые результаты сотрудничества в сфере энергетики и нефтегазовой отрасли, включая участие и вклад совместных предприятий двух стран. Лидеры подчеркнули, что данная сфера является традиционной и символической областью эффективного взаимодействия между двумя странами, и подтвердили решимость вывести это стратегическое направление сотрудничества на новый уровень, обеспечив эффективную реализацию ключевых совместных проектов.


Кроме того, стороны договорились в ближайшее время изучить возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как новые источники энергии, чистая и возобновляемая энергетика, внося вклад в «зелёный» переход и устойчивое развитие.


Лидеры приветствовали и подтвердили подписание Соглашения между Правительством Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама, рассматривая это как важный шаг вперёд в двустороннем взаимодействии в области мирного использования атомной энергии и выражая уверенность, что данный проект станет новым символом дружбы между Вьетнамом и Россией.


Стороны также высоко оценили подписание в рамках визита ряда дополнительных соглашений о сотрудничестве в области энергетики и нефтегазовой отрасли, транспорта и других сферах между предприятиями двух стран, что способствует эффективной реализации ранее заключённых протоколов и межправительственных соглашений, а также обеспечению энергетической безопасности в текущих условиях.

Премьер-министры согласились, что сотрудничество в области науки и технологий должно действительно стать новой опорой двустороннего взаимодействия; договорились содействовать организации мероприятий обмена в рамках перекрёстного Года науки и образования 2026, эффективно использовать уже имеющуюся базу сотрудничества и расширять перспективные проекты, особенно в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ), а также развивать научно-исследовательское сотрудничество в рамках Вьетнамско-российского тропического центра.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал российскую сторону принять участие в консультировании, проектировании, передаче технологий и строительстве систем метрополитена во Вьетнаме, особенно в таких крупных городах, как Ханой и Хошимин.

Стороны подчеркнули необходимость более активной реализации договорённостей в гуманитарной сфере и сфере народных обменов, включая сотрудничество в области образования и подготовки кадров, культуры и туризма. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Вьетнам в настоящее время является одним из популярных направлений для российских граждан, и выразил надежду, что обе страны будут и далее создавать более благоприятные условия для туристов, а также активизировать проведение культурных мероприятий в обеих странах, таких как Фестиваль вьетнамской культуры на Красной площади в 2025 году, организовывать курсы и школы преподавания вьетнамского языка в России и русского языка во Вьетнаме, тем самым способствуя углублению взаимопонимания между народами двух стран.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также поблагодарил руководство и Правительство РФ за внимание и заботу о вьетнамской общине в России, выразив надежду на дальнейшее создание благоприятных условий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и имущества вьетнамских граждан; подтвердил, что Правительство Вьетнама всегда уделяет внимание и будет обеспечивать благоприятные условия для проживания, обучения и работы российских граждан во Вьетнаме.

По итогам переговоров Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Михаил Мишустин совместно присутствовали на церемонии подписания Соглашения между Правительством СРВ и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь То Лам принял делегацию Национального совета ФCРО Камбоджи

Генеральный секретарь То Лам принял делегацию Национального совета ФCРО Камбоджи

Партия и Государство Вьетнама неизменно придают первостепенное значение дружественным отношениям с Камбоджей, поддерживают её мирное и стабильное развитие и создают все благоприятные условия для активной реализации достигнутых договорённостей и дальнейшего углубления сотрудничества между фронтами.
