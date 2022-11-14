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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Новой Зеландии
Стороны договорились укреплять обмен делегациями и контакты на всех уровнях по каналам Партии, Национального собрания и правительства, координировать действия для подготовки к предстоящему официальному визиту в Новую Зеландию председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, поощрять межличный обмен и соединять местности, открывать новые рамки и механизмы сотрудничества.
Два премьер-министра договорились изыскивать возможности для расширения сотрудничества в сферах кибербезопасности, транснациональной преступности, борьбы с терроризмом, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с ними, а также спасательной работы, участвовать в операциях ООН по поддержанию мира, содействовать переговорам, подписать документы об экстрадиции, передаче осужденных, взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам.
Два премьер-министра предложили соответствующим министерствам и ведомствам активизировать деятельность по содействию торговле, дальнейшему открытию рынков для сельскохозяйственной продукции друг друга для достижения цели доведения двустороннего товарооборота до 2 миллиардов долларов США в 2024 году.
Стороны также договорились о координации действий для эффективной реализации региональных соглашений о свободной торговле, участниками которых являются две страны.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что вьетнамское правительство создаст условия и будет поощрять новозеландские предприятия инвестировать во Вьетнам в областях, в которых у Новой Зеландии есть сильные стороны, а у Вьетнама есть большие потребности, таких как образование и обучение, технологии обработки, производство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, строительство, в то же время он попросил Новую Зеландию поддержать и создать благоприятные условия для вьетнамского бизнеса в Новой Зеландии.
Премьер-министр Вьетнама высоко оценил то, что Новая Зеландия продолжает выделять ОПР для Вьетнама, предложив сосредоточиться на областях сельского хозяйства, реагирования на изменение климата, здравоохранения и инноваций.
На переговорах премьер-министр Новой Зеландии сообщила о временном удвоении квоты вьетнамских граждан, участвующих в программе рабочего отпуска.
Обе стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества и тесное взаимодействие на региональных и международных форумах.
Джасинда Ардерн подтвердила, что Новая Зеландия придает большое значение развитию стратегического партнерства между Новой Зеландией и АСЕАН и всегда поддерживает центральную роль АСЕАН, продолжает активно поддерживать сотрудничество в субрегионе Меконга в рамках механизма «Друзья Меконга», готова координировать и развивать сотрудничество двух стран со странами южнотихоокеанского островного региона.
Обсуждая ситуацию в Восточном море, лидеры двух стран подчеркнули важность поддержания и укрепления мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, а также развития двусторонних отношений, диалога, укрепления доверия, урегулирования споров путем мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
После переговоров премьер-министры присутствовали при подписании документов о сотрудничестве между двумя странами и дали пресс-конференцию об основных результатах переговоров.