Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Новой Зеландии

Во второй половине дня 14 ноября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Фото: ВИА  
На переговорах премьер-министры двух стран отметили эффективное и содержательное развитие двусторонних отношений за последнее время. Обе стороны активно продвигали Программу действий на период 2021-2024 годов по реализации стратегического партнерства, и это дало много конкретных результатов.

Стороны договорились укреплять обмен делегациями и контакты на всех уровнях по каналам Партии, Национального собрания и правительства, координировать действия для подготовки к предстоящему официальному визиту в Новую Зеландию председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, поощрять межличный обмен и соединять местности, открывать новые рамки и механизмы сотрудничества.

Два премьер-министра договорились изыскивать возможности для расширения сотрудничества в сферах кибербезопасности, транснациональной преступности, борьбы с терроризмом, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с ними, а также спасательной работы, участвовать в операциях ООН по поддержанию мира, содействовать переговорам, подписать документы об экстрадиции, передаче осужденных, взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам.

Два премьер-министра предложили соответствующим министерствам и ведомствам активизировать деятельность по содействию торговле, дальнейшему открытию рынков для сельскохозяйственной продукции друг друга для достижения цели доведения двустороннего товарооборота до 2 миллиардов долларов США в 2024 году.

Стороны также договорились о координации действий для эффективной реализации региональных соглашений о свободной торговле, участниками которых являются две страны.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что вьетнамское правительство создаст условия и будет поощрять новозеландские предприятия инвестировать во Вьетнам в областях, в которых у Новой Зеландии есть сильные стороны, а у Вьетнама есть большие потребности, таких как образование и обучение, технологии обработки, производство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, строительство, в то же время он попросил Новую Зеландию поддержать и создать благоприятные условия для вьетнамского бизнеса в Новой Зеландии.

Премьер-министр Вьетнама высоко оценил то, что Новая Зеландия продолжает выделять ОПР для Вьетнама, предложив сосредоточиться на областях сельского хозяйства, реагирования на изменение климата, здравоохранения и инноваций.

На переговорах премьер-министр Новой Зеландии сообщила о временном удвоении квоты вьетнамских граждан, участвующих в программе рабочего отпуска.

Обе стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества и тесное взаимодействие на региональных и международных форумах.

Джасинда Ардерн подтвердила, что Новая Зеландия придает большое значение развитию стратегического партнерства между Новой Зеландией и АСЕАН и всегда поддерживает центральную роль АСЕАН, продолжает активно поддерживать сотрудничество в субрегионе Меконга в рамках механизма «Друзья Меконга», готова координировать и развивать сотрудничество двух стран со странами южнотихоокеанского островного региона.

Обсуждая ситуацию в Восточном море, лидеры двух стран подчеркнули важность поддержания и укрепления мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, а также развития двусторонних отношений, диалога, укрепления доверия, урегулирования споров путем мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).

После переговоров премьер-министры присутствовали при подписании документов о сотрудничестве между двумя странами и дали пресс-конференцию об основных результатах переговоров.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Официальный представитель Таиланда: Вьетнам — важный партнер Таиланда в Юго-Восточной Азии

Официальный представитель Таиланда: Вьетнам — важный партнер Таиланда в Юго-Восточной Азии

Вьетнам является очень важным партнером с точки зрения экономики, политики и стратегии не только для Таиланда, но и для всей Юго-Восточной Азии, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Таиланда Тани Санграт.
ПОДРОБНЕЕ

Top