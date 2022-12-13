Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стали свидетелями подписания Совместного заявления Министерства промышленности и торговли Вьетнама и Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов о сотрудничестве в области сокращения выбросов в атмосферу при производстве и потреблении. Фото: Зыонг Жанг/ВИА