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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте
Два премьер-министра выразили удовлетворение позитивными сдвигами в рамках Всеобъемлющего партнерства за последнее время, согласившись увеличить обмен делегациями на всех уровнях, особенно высокого уровня, по каналам государства, правительства и Национального собрания, а также эффективно реализовывать двусторонние механизмы сотрудничества, в то же время выразили удовлетворение активным развитием торгового и инвестиционного сотрудничества, в результате чего Нидерланды стали вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Европе и крупнейшим инвестором среди других стран Европейского Союза (ЕС) Вьетнама.
Два лидера договорились продолжать эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Нидерландам в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), поощрять голландские предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнаме, обратился к Нидерландам с просьбой поддержать Европейскую комиссию (ЕК) в скорейшем снятии желтой карточки ННН с вьетнамских морепродуктов, поддержать Вьетнам в строительстве морских портов, аэропортов и инновационных центров в соответствии с моделью Брайнпорт (Brainport Center) и предложил обеим сторонам в ближайшее время подписать трудовое соглашение.
Марк Рютте подтвердил, что Соглашение о EVFTA является важной движущей силой в развитии экономических отношений между двумя странами, подчеркивая, что голландский бизнес проявляет все больший интерес к Вьетнаму, где царит политическая стабильность и благоприятная деловая и инвестиционная среда, высоко оценил усилия Вьетнама по развитию устойчивого рыболовства, поддержал ЕК в скорейшем снятии желтой карточки с вьетнамских морепродуктов.
Лидеры договорились активизировать и углубить сотрудничество между двумя странами в рамках Стратегического партнерства по адаптации к изменению климата и Стратегического партнерства по устойчивому сельскому хозяйству. Нидерланды готовы поделиться опытом, знаниями, технологиями и льготными кредитами, чтобы помочь Вьетнаму развивать устойчивое сельское хозяйство, системы логистики, зеленую трансформацию, защиту биоразнообразия, управление водными ресурсами, особенно в дельте Меконга.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Нидерланды поддержать Вьетнам в создании экологически ориентированного, современного и умного сельского хозяйства, оказывать финансовую и технологическую поддержку обучению человеческих ресурсов в рамках «Партнерства по справедливому энергетическому переходу» (JETP), чтобы помочь Вьетнаму эффективно реагировать и выполнять климатические обязательства, поддержать Вьетнам в развитии экономики замкнутого цикла.
Премьер-министр Марк Рютте подтвердил содействие сотрудничеству в области развития возобновляемых источников энергии, поддержку Вьетнама в области технологий морской добычи песка, предотвращения оползней, внесения поправок в Закон о водных ресурсах во Вьетнаме, в то же время он приветствовал предложение премьер-министра Фам Минь Тьинья о создании трехстороннего механизма сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил развивать сотрудничество между населенными пунктами, например, между Ханоем и Амстердамом, Хошимином и Роттердамом, предложил увеличить стипендии для вьетнамских студентов в голландских университетах.
Что касается вопроса Восточного моря, обе стороны подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, подчеркнув важное значение Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года.
После переговоров два премьер-министра стали свидетелями церемонии подписания ряда документов о сотрудничестве между двумя странами в области реагирования на изменение климата и высшего образования: План совместных действий министерств по управлению водными ресурсами Вьетнама и министерством инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов, Совместное заявление Министерства промышленности и торговли Вьетнама и Министерства иностранных дел Нидерландов о сотрудничестве в области сокращения выбросов при производстве и потреблении.