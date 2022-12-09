Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на переговорах. Фото: ВИА

В ходе беседы Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил удовлетворение первым визитом в Люксембург, поблагодарив правительство Люксембурга за уважительный и внимательный прием. Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение всестороннему партнерству и сотрудничеству с Люксембургом – членом-основателем Европейского Союза (ЕС).



Приветствуя премьер-министра Фам Минь Тьиня, премьер-министр Ксавьер Беттель высоко оценил очень важное значение этого мероприятия, выразив уверенность в том, что визит выведет двусторонние отношения на новый этап развития в контексте празлнования 50-летия установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.).



В атмосфере открытости, искренности и доверия премьер-министры двух стран провели всесторонний обмен мнениями по вопросам социально-экономического развития каждой страны, двустороннего сотрудничества и региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.



Два лидера выразили удовлетворение позитивным развитием двухсторонних отношений, особенно в сфере инвестиций, поскольку Люксембург является третьим по величине европейским инвестором во Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом 2,6 миллиарда долларов.



Стороны договорились способствовать скорейшему установлению стратегического партнерства в области «зеленых» финансов, чтобы воспользоваться сильными сторонами Люксембурга в сфере инвестиционного капитала, особенно «зеленых» финансов, для поддержки Вьетнама в реализации Национальной стратегии по зеленому развитию и реагированию на изменение климата, включая выполнение обязательств, принятых на 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 26).



В сфере экономического сотрудничества, премьер-министры двух стран предложили продолжать в полной мере и эффективно выполнять Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), содействовать связности в логистике и создать систему таможенных складов в каждой стране, стремившейся стать шлюзой на рынок ЕС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в то же время способствовать подписанию Соглашения об избежании двойного налогообложения.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил правительству Люксембурга создать благоприятные условия для вьетнамского экспорта особенно сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, на рынки Люксембурга и ЕС, поощрять люксембургские предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнаме в таких областях, как стратегическая инфраструктура, цифровая трансформация, возобновляемые источники энергии и фармацевтические технологии. Премьер-министр Вьетнама попросил Люксембург поддержать Вьетнам в строительстве международного финансового центра в Хошимине, призвать другие страны ЕС в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и поддержать Европейскую комиссию (ЕК) в скорейшем снятии «желтой карточки» для вьетнамских морепродуктов.



Со своей стороны, премьер-министр Люксембурга подтвердил, что EVFTA является важной движущей силой в развитии торгово-экономических отношений между двумя сторонами, поддержать скорейшее принятие ЕС EVIPA, высоко оценить усилия Вьетнама по устойчивому преобразованию рыболовства, подчеркивая, что люксембургские корпорации и предприятия проявляют все больший интерес к Вьетнаму благодаря его политической стабильности и благоприятной деловой и инвестиционной среде, готовы содействовать сотрудничеству и поддержке Вьетнама в области экономики замкнутого цикла, банковского дела, ценных бумаг, климатического финансирования и делать сотрудничество в области зеленых финансов опорой сотрудничества между двумя странами.



Что касается реакции на изменение климата, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Люксембург поддержать Вьетнам в области финансов и технологий.



Стороны также договорились расширять сотрудничество в сферах безопасности и обороны, борьбы с транснациональной преступностью, кибербезопасности, цифровой трансформации, культуры, туризма, образования и транспорта.



Два премьер-министра провели обширный обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, подтвердив свою постоянную координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах и в международных организациях, таких как рамки сотрудничества АСЕАН-ЕС, Евразийский саммит (АСЕМ), Организация Объединенных Наций (ООН), особенно в то время, когда две страны являются членами Совета ООН по правам человека, чтобы способствовать миру, стабильности и сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.



Что касается вопроса Восточного моря, обе стороны подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, неприменения оружия или угрозы его применения, разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).



Пользуясь случаем премьер-министр Фам Минь Тьинь пригласил премьер-министра Ксавьера Беттеля посетить Вьетнам в 2023 году. Премьер-министр Ксавьер Беттель принял приглашение.



* Сразу после переговоров Ксавье Беттель пригласил и лично провел Фам Минь Тьиня в Городской музей Люксембурга, древний город Люксембург, признанный ЮНЕСКО мировым культурным наследием.