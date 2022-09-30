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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Кубы
Премьер-министр Фам Минь Тьинь тепло приветствовал Мануэля Марреро Круза во время первого официального визита во Вьетнам в его новой должности, выразив свое удовлетворение непрерывным развитием вьетнамско-кубинских отношений за последнее время.
Он высоко оценил новые тенденции в отношениях сотрудничества за последнее время, особенно в сфере сельского хозяйства, инвестиций и здравоохранения, а также эффективность работы механизмов двустороннего сотрудничества.
По этому случаю премьер-министр поблагодарил Кубу за своевременную и эффективную поддержку и сотрудничество Вьетнама в реагировании на пандемию COVID-19.
Со своей стороны Мануэль Марреро Крус выразил радость по поводу первого официального визита во Вьетнам в новой должности, выразил восхищение героической историей вьетнамского народа, глубокое уважение покойному Президенту Хо Ши Мину.
Премьер-министр Республики Куба поздравил Вьетнам с большими и всесторонними достижениями в деле обновления, борьбе с пандемией и в социально-экономическом развитии и выразил желание ознакомиться с опытом Вьетнама в этих областях. Он подтвердил, что Куба всегда придает большое значение и желает дальнейшего углубления особой традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом.
Лидеры двух стран обсудили и договорились, что в ближайшее время обе стороны продолжат поддерживать диалог и обмен делегациями высокого уровня, а также между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями, повышая эффективность двустороннего сотрудничества посредством таких механизмов, как теоретические семинары между двумя Партиями, межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, политические консультации между двумя министерствами иностранных дел, оборонно-политический диалог.
Премьер-министры двух стран сошлись во мнении о необходимости обмена теоретическим и практическим опытом по процессу строительства социализма в каждой стране, особенно важным направлениям, намеченным в статье генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга «Некоторые теоретические и практические вопросы по социализм и путь к социализму во Вьетнаме».
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь объявил о решении Партии и государства Вьетнама поддержать кубинский народ 5.000 тонн риса, чтобы внести свой вклад в преодоление недавних социально-экономических трудностей.
Обе стороны также провели обширный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, договорившись продолжать консультации, тесно координировать и поддерживать друг друга в международных организациях и многосторонних форумах.
Лидеры двух стран разделили свою позицию в пользу разрешения международных споров мирными средствами на основе уважения международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Куба заявила о важности центральной роли АСЕАН и желании укрепить связи с блоком, о чем свидетельствует участие Кубы в Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии в ноябре 2020 года. Вьетнам в очередной раз подтвердил свою последовательную позицию о снятии одностороннего экономического и финансового эмбарго против Кубы.
После переговоров от имени руководителей Партии и государства Вьетнам премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил премьер-министру Кубы Мануэлю Марреро Крузу почетный государственный орден им. Хо Ши Мина.
Главы правительств двух стран присутствовали на церемонии подписания трех документов о двустороннем сотрудничестве, в том числе: Плана действий по реализации двусторонней экономической повестки дня Вьетнама и Кубы на период 2023-2025 годов; Меморандум о взаимопонимании между Минсельхозом двух стран по сельскохозяйственному сотрудничеству; План действий по сотрудничеству в области здравоохранения между министерствами здравоохранения двух стран.