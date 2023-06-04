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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе
Премьер-министр Энтони Альбанезе поблагодарил за уважительный и внимательный прием, поздравил Вьетнам с его важными достижениями в области социально-экономического восстановления и развития, с вхождением в число 40 крупнейших экономик мира и усилением роли и положения на международной арене. Энтони Альбанезе подчеркнул, что Австралия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Вьетнамом и определяет Вьетнам как центр в процессе выстраивания стратегии отношений с Юго-Восточной Азией.
Оба премьер-министра с удовлетворением отметили, что отношения двух стран развиваются хорошо и эффективно во всех областях, устремленные в будущее. Активно происходил обмен делегациями и общение на высшем уровне. Программа действий по реализации Стратегического партнерства на период 2020-2023 гг. позволила добиться многих конкретных результатов. Торговое сотрудничество является ярким пятном, двусторонний товарооборот достиг почти 16 миллиардов долларов США в 2022 году, что на 30% больше по сравнению с 2021 годом, и две страны стали одним из 10 крупнейших торговых партнеров друг друга. Сотрудничество в области безопасности и обороны становится все более эффективным и содержательным, особенно в области обучения и поддержки миротворческих операций ООН, борьбы с транснациональной преступностью и киберпреступностью. Активно развивалось сотрудничество в области сельского хозяйства, образования и обучения, труда и обмена между людьми.
Стороны договорились активизировать обмен делегациями и контакты на высоком уровне по каналам Партии, Национального собрания и правительства, а также активизировать обмены между людьми, разработку Программы действий в новом периоде, продолжать развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, тем самым эффективно реализуя План реализации Стратегии расширения экономического сотрудничества (СЭЭС) на период 2021-2025 гг., укрепить связь между двумя экономиками, содействовать сотрудничеству в области обороны, безопасности, правосудия и других важных областях, таких как ОПР, образование и обучение, наука и техника, труд, транспорт, туризм, реагирование на изменение климата и цифровой трансформации. В этом духе обе стороны договорились содействовать переходу отношений на новый уровень в будущем.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что он создаст благоприятные условия для австралийских предприятий для инвестирования во Вьетнаме в области развития инфраструктуры, телекоммуникаций, финансово-банковских услуг, образования, сельского хозяйства и технологий, развития, «зеленой трансформации», цифровой трансформации, сбора данных о населении и предложил Австралию создать благоприятные условия для вьетнамских предприятий для инвестирования в Австралии в области добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, электронной коммерции, авиации и туризма, для расширения рынка сбыта вьетнамского экспорта, высоко оценил увеличение Австралией на 2,5% ОПР для Вьетнама в 2023-2024 финансовом году и предложил рассмотреть ОПР как важный элемент партнерства в будущем.
Со своей стороны Энтони Альбанезе подтвердил стремление Австралии расширять сотрудничество в области безопасности и обороны с Вьетнамом, подтверждая продолжение сотрудничества в рамках ОПР, согласился содействовать двустороннему инвестиционному сотрудничеству, увеличивать стипендии для вьетнамских студентов, пересмотреть Авиационное соглашение (1995 г.) в направление увеличения количества рейсов между двумя странами, активно осуществлять сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика, цифровая трансформация… Премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о поддержке Вьетнама в размере 105 млн австралийских долларов на сотрудничество в области инфраструктуры, реагирования на изменение климата и энергетической трансформации.
Обе стороны договорились продолжать укреплять сотрудничество и тесную координацию на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, АСЕАН, АТЭС... Премьер-министр Энтони Альбанезе подтвердил, что Австралия придает большое значение Всеобъемлющему стратегическому партнерству Австралии-АСЕАН и всегда поддерживает центральную роль АСЕАН, поместит Вьетнам в центр экономической стратегии Юго-Восточной Азии до 2040 года, которую разрабатывает Австралия, а также будет продолжать развивать сотрудничество в субрегионе Меконга. Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул поддержку для Австралии в организации саммита, посвященного празднованию 50-летия партнерства АСЕАН и Австралии в Австралии. Премьер-министр Австралии поддерживает Вьетнам в проведении АТЭС в 2027 году.
Обсуждая ситуацию в Восточном море, два лидера подчеркнули важность поддержания и укрепления мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, содействовать диалогу, укреплять доверие и разрешать споры мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Премьер-министр Энтони Альбанезе сердечно пригласил премьер-министра Фам Минь Тьиня посетить Австралию в подходящее время в 2023 году. Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял приглашение.
После переговоров два премьер-министра стали свидетелями обмена четырьмя документами о сотрудничестве между двумя странами, в том числе: Меморандумом о взаимопонимании по созданию механизма диалога на уровне министров по вопросам торговли, Меморандум о взаимопонимании по реализации второго этапа Вьетнамско-австралийской инновационной программы и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обмена финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, Меморандум о взаимопонимании между Университетом экономики Хошимина и Университетом Западного Сиднея о стипендиях для вьетнамских и региональных студентов, одновременно стали свидетелями церемонии вручения Vietnam Airlines и Vietjet сертификатов об открытии больше прямых рейсов.