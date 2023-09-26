НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с президентом Бразилии
На переговорах обе стороны были рады видеть, что отношения между двумя странами продолжают развиваться позитивно и становятся все более эффективными и предметными, особенно в политике, дипломатии, парламенте, экономике, торговле и обороне, безопасности, сельском хозяйстве, науке и технологиях, культуре, образовании... Между двумя странами регулярно поддерживаются контакты на высоком уровне и обмен государственными, правительственными и законодательными делегациями.
Обе стороны удовлетворены тем фактом, что торговый оборот продолжает стабильно расти: двусторонний товарооборот в 2022 году достиг почти 6,8 миллиардов долларов США, а за первые 6 месяцев 2023 года достиг почти 3,3 миллиардов долларов США, что подтверждает позицию первым и потенциальным торговым партнером Бразилии для Вьетнама в Латинской Америке. Вьетнам также предложил Бразилии вскоре признать статус Вьетнама с рыночной экономикой, и попросил Бразилию продолжать поддерживать скорейшее начало переговоров о ЗСТ между Вьетнамом и МЕРКОСУР. Ожидается, что при таком потенциале объем двусторонней торговли увеличится до 10 миллиардов долларов США к 2025 году и до 15 миллиардов долларов США к 2030 году.
Обе стороны договорились продолжать содействовать началу переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР).
Обе стороны согласились, что международные разногласия и споры между соответствующими сторонами должны разрешаться мирными средствами, без применения силы или угрозы силой, с соблюдением международного права и Конвенции Организации Объединенных Наций. Бразильская сторона поддерживает важность мирного разрешения споров в Восточном море на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, обеспечивающую безопасность, безопасность и свободу судоходства и авиации в Восточном море.
Президент Бразилии заявил, что Бразилия станет местом проведения ряда крупных международных конференций, таких как G20, BRICS, COP30, и с уважением пригласил высокопоставленных лидеров Вьетнама принять участие в вышеупомянутых важных мероприятиях.
По этому случаю президент Луис Инасио Лула да Силва с уважением передал привет и приглашение генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуену Фу Чонгу, президенту Во Ван Тхыонгу и председателю НС Выонг Динь Хюэ посетить Бразилию. Премьер-министр Фам Минь Тьинь с уважением передал приглашение генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга президенту Лулу да Силву в ближайшее время снова посетить Вьетнам. Президент Лула да Силва с радостью принял приглашение и подтвердил, что вскоре посетит Вьетнам.
По итогам переговоров премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Бразилии приняли Совместное коммюнике, а также стали свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве: Соглашение о сотрудничестве в области образования между Правительством Вьетнама и правительство Бразилии, Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной обороны Вьетнама и Министерством национальной обороны Бразилии, План действий на период 2024-2026 годов по реализации Меморандума о взаимопонимании по сельскохозяйственному сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама и Министерством сельского хозяйства и животноводства Бразилии, План мероприятий по реализации сотрудничества на период 2024-2025 годов между Дипломатической академией Вьетнама (при МИД) и Академией Риу-Бранку (при МИД Бразилии).
После переговоров они провели встречу с прессой для информирования о результатах переговоров. По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, он и президент Лула да Силва уверены, что благодаря хорошим результатам этого визита Всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и Бразилией будет постоянно активно развиваться, отвечающее желаниям и интересам народов наших двух стран.